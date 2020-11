Islamitische Staat eist verantwoordelijkheid aanslag Wenen op

Islamitische Staat zegt achter de aanslag in Wenen te zitten, waarbij minstens vier mensen omkwamen. Dat brengt de terreurgroep in de nacht van dinsdag op woensdag via hun persbureau Amaq News Agency naar buiten. In de verklaring staat een foto waarop de twintigjarige dader te zien zou zijn.

Op de foto draagt de man, die ‘Abu Dagnah Al-Albany’ wordt genoemd als verwijzing naar zijn Albanische achtergrond, meerdere wapens. Naast de verklaring heeft IS een video vrijgegeven waarin hij in het Arabisch trouw zweert aan IS. Of de man op de foto en in de video daadwerkelijk de dader is van de aanslag in Wenen is niet duidelijk. Volgens Oostenrijkse autoriteiten had de dader naast een Oostenrijks paspoort een Noord-Macedonisch paspoort.

Radicaal motief

Wel zijn bij de verschillende huiszoekingen die na de aanslag zijn verricht aanwijzingen gevonden dat dat de dader een radicaal-islamitisch motief had. Binnenlandse Zaken-minister Nehammer noemde hem een „een IS-sympathisant”. De dader zat eerder in de gevangenis vanwege een poging om naar Syrië te reizen om zich bij de Islamitische Staat aan te sluiten.

De man werd bij de aanslag maandagavond doodgeschoten door politieagenten. Naast de 4 dodelijke slachtoffers raakten 23 mensen gewond bij de schietpartij. Drie mensen liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis.