In Rotterdam gaat het niet goed genoeg

Rotterdam is nu de grootste corona-brandhaard van de grote steden. De havenstad piekte vrijdag op 102 positieve testuitslagen per 100.000 inwoners, woensdag kwamen er bijvoorbeeld nog 63 op 100.000 bij. Veel meer dan in Den Haag (41) of Amsterdam (42). Bij meer dan 7 positieve test-uitslagen per 100.000 inwoners op een dag verschuift het risiconiveau in een regio al van ‘waakzaam’ naar ‘zorgelijk’.

De GGD-Rotterdam Rijnmond weet nog niet waarom het in Rotterdam harder gaat dan elders, zegt een woordvoerder. Burgemeester Aboutaleb, die zelf besmet is geweest, kon woensdag ook alleen een „algemene redenering” geven bij de lokale zender RTV Rijnmond. Hij verwees naar Rotterdam-Zuid (205.000 van de 645.000 inwoners), het stadsdeel dat het hoogste percentage armoede, laag-opgeleiden en inwoners met een migratie-achtergrond heeft. De levensverwachting is lager op de Zuidkant van de Maas, zei Aboutaleb, en dat zie je kennelijk terug met corona.

Als het aantal besmettingen er de komende dagen niet daalt, dreigt een „feitelijke lockdown” voor de regio-Rotterdam, zei premier Rutte dinsdag tijdens de persconferentie. Winkels en middelbare scholen moeten dan mogelijk dicht, ’s avonds kan een avondklok worden ingesteld.

Intussen lopen de ziekenhuizen in Rotterdam over. Maandagavond gebeurde er iets unieks: vijf van de negen spoedeisende hulpen in de regio gingen een aantal uren dicht voor nieuwe Corona-patiënten. De bedden die zijn gereserveerd voor Corona-patiënten op de intensive cares en verpleegafdelingen in de regio waren zo vol dat er niemand meer bij kon. En even snel wat andere bedden vrij maken, lukte de ziekenhuizen niet. Daar lagen andere patiënten.

Woensdag bleek landelijk wel dat het aantal Corona-patiënten dat in het ziekenhuis ligt voor het eerst sinds september is gedaald, met 81 tot 2.572. Er kwamen wel 286 patiënten bij maar er gingen dus ook 367 naar huis of naar een revalidatiekliniek, of ze overleden.

Toch worstelen de ziekenhuizen in de regio Rotterdam en Dordrecht/Gorinchem momenteel nog met een grote toestroom van Corona-patiënten. Woensdag lagen er 93 op de intensive cares in die regio; bijna eenzesde van alle Corona-patiënten op intensive cares in het hele land. Op de gewone afdelingen liggen nog eens 318 coronapatiënten. Het gaat om tien ziekenhuizen in Rotterdam, Dirksland, Dordrecht, Gorinchem en Zeeland.

Het lukt niet om alle Corona-patiënten gelijk te verdelen over ziekenhuizen in het land. Ziekenhuizen proberen zo lang mogelijk ruimte te houden voor andere, eigen, patiënten. Dan krijgen Corona-patiënten uit andere regio’s niet altijd prioriteit. Tien dagen geleden verleende minister Van Ark (Medische Zaken, VVD) ‘doorzettingsmacht’ aan het Landelijk Centrum Patiëntenspreiding zodat die elk ziekenhuis kan dwingen corona-patiënten op te nemen – ook uit andere regio’s als dat nodig is. De regio’s West, Brabant en Zuid-West-Nederland hebben aanzienlijk meer corona-patiënten in huis dan de andere regio’s. De regio’s Groningen, Friesland en Zwolle hebben er relatief weinig.