Ilja Leonard Pfeijffer beantwoordt uw vragen over zijn nieuwe boek

„Ik moet toegeven dat ik het virus aanvankelijk had onderschat. Ik schudde mijn hoofd over de ophef en achtte mijzelf veilig achter mijn eigen premature conclusie dat het een griepje betrof.”

Zo begon de eerste aflevering van Corona Dagboek, de column die schrijver Ilja Leonard Pfeijffer vanaf 10 maart voor NRC schreef. Daarin deed hij maandenlang verslag van de ontwrichtende gevolgen van het coronavirus: over de impact op zijn leven in Genua, alsook zijn omgeving en de rest van de wereld. Deze artikelen zijn nu gebundeld in Quarantaine. Dagboek in tijden van besmetting.

Ondertussen loopt het aantal coronabemettingen en -doden weer fors op in Italië. Het land kruipt langzaam weer richting een complete lockdown. Zo geldt vanaf donderdagavond een avondklok vanaf 22.00 uur.

Op donderdag 5 november beantwoordt Ilja Leonard Pfeijffer van 16.00 tot 17.00 uur vragen van NRC-abonnees over de impact van het coronavirus op zijn leven in Genua en zijn nieuwe boek. Stel nu alvast een vraag!