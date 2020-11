Tabitha: ‘Ik heb eindelijk rust gevonden’

Zangeres en songwriter Tabitha Foen-A-Foe (28) stond vorig jaar prominent op de meest gestreamde Nederlandse hit van 2019 op Spotify, ‘Hij is van mij’, met Maan, Bizzey en Kriss Kross Amsterdam. Een jaar eerder had ze een glansrol op het album Rémi van Ronnie Flex dat een Edison Pop won voor het popalbum van 2018.

In 2020 staat haar eigen verhaal centraal. Ze deed mee aan tv-programma Beste Zangers, waarin ze openhartig vertelde over het verlies van haar vader en de daaropvolgende worstelingen in haar jeugd. Nu is er Hallo Met Mij, een debuutalbum met liedjes over anderen durven vertrouwen, emotionele veerkracht, weemoed, en authenticiteit.

Jukebox-huis

„Er zijn filmpjes waarop ik als peuter dans en spring voor de cd-speler, een heilig apparaat voor me. Mijn ouders hadden een Surinaams-Chinees restaurant waar heel de dag muziek aanstond en mijn vader had rekken vol cd’s. Ik woonde in een soort jukebox-huis. Ik schreef gedichtjes en dat werden liedjes. Een lerares zei: ‘Je zou liedjes moeten maken van je huiswerk. Je huiswerk onthoud je niet, je liedjes wel’.”

Vader

„Op mijn 9de overleed mijn vader. Ik zat veel op mijn kamer in mijn eentje te schrijven. Ik was boos op de wereld en schreef dat van me af. Maar wanneer ik iets schreef en op YouTube een instrumentale versie vond waarop ik het kon zingen, voelde ik me on top of the world. Ik had iets gevonden waar ik goed in was. Muziek speelde een grote rol in het leven van mijn vader, ook toen hij ziek was. Voor hem was muziek persoonlijk en belangrijk en dat is voor mij ook altijd zo geweest. In mijn muziek ben ik wie ik ben. Er zit geen enkele filter op.”

Moeder

„Ik had toen ik jong was geen begrip voor de situatie waar mijn moeder na de dood van mijn vader in terechtkwam. Nu denk ik: ‘Jeetjemina, dat je nog staat.’ Ze luisterde veel muziek van powervrouwen, zoals Celine Dion, Aretha Franklin, Whitney Houston. Ze speelde vaak gitaar in de woonkamer – daar zijn mijn kleinere akoestische liedjes uit voortgekomen. Ze zong alsof ze de beste zangeres van de wereld was. Dan kwam ik met een vriendje thuis, pakte ze haar gitaar om een show te geven, en dacht ik: ‘Oh, nee.’ Mijn moeder zegt altijd: ‘Jij doet wat ik niet durfde’.”

Tongpiercing

„Mijn moeder liet me iets te vrij. Vaak wist ze niet waar ik was. Ik zei dat ik bij een vriendin sliep maar zat op mijn 15de ergens in het centrum van Rotterdam tot zes uur ’s ochtends in een studio. Ik wilde een tongpiercing op mijn 13de en kwam op mijn 14de met een tattoo thuis. Doordat ik al die nachten in studio’s muziek aan het maken was, tekende ik op mijn 15de al mijn eerste contract.

„Ik kreeg als jong meisje al te maken met louche figuren die manager wilden zijn en van alles beloofden, en labels die gouden bergen toezegden en me wurgcontracten aansmeerden. Daarom ben ik nu zelfstandig ondernemer: ik doe het liever zelf.”

Trauma’s

„Het was altijd mijn droom naar Amerika te gaan en het echt groots aan te pakken. Op mijn 18de verhuisde ik als jong meisje met daddy issues naar Limburg, omdat ik verliefd was en daar muziek ging maken. Ik kwam in een ongezonde situatie terecht, waarin ik in mijn werk en relatie erg door anderen gevormd werd. Dat was mentaal zwaar en is fysiek ook niet leuk geweest.

„Op mijn 21ste ging ik met een rugzak vol trauma’s naar Amerika, terwijl ik ook nog in een onbekend land zat. De afstand hielp me wel dingen anders te zien. Ik schreef daar mijn nummer ‘Hey Mom’, omdat ik haar miste en dat had ik niet verwacht. Ik kwam erachter dat ik voortdurend aan het vluchten was.”

Amerika

„In Amerika ontdekte ik hoeveel ik van Nederland hou – het simpele en nuchtere. Muzikaal was het er te gek – ik heb met grote producers gewerkt en veel geleerd over het creëren van liedjes met een popstructuur. Een van de tofste ervaringen was een schrijverskamp met Chris Brown en met hem in de studio werken. De muziek was supermooi. Maar ik zag ook een artiest die niet gelukkig was. Iedereen daar is uit op succes voor zichzelf. Het is make believe – lucht met glitters.”

Dora the Explorer

„Ik zag vanuit Amerika hoe hard artiesten uit onze scene in Nederland ineens gingen, en wat voor succes Ronnie Flex bijvoorbeeld had – die jongen die vroeger bij mij op school met een Dora the Explorer-rugtas rondliep. Hij zei altijd tegen me: ‘Ooit wil ik een videoclip opnemen met hockeymeisjes’, en dat deed hij toen ook. Het werd me duidelijk wat met muziek in Nederland mogelijk was. Ik hoefde helemaal niet ver van huis.”

Partner

„Nadat ik uit Amerika terug was, ontmoette ik mijn huidige partner. Ik was nog gebroken van binnen. Maar bij hem heb ik eindelijk rust gevonden. Ik had een muurtje opgebouwd en dat gaat nu steeds meer naar beneden. Ik durf bijvoorbeeld mensen nu thuis uit te nodigen om aan mijn album te werken. Je hoort dat vertrouwen ook terug op mijn album. Mijn liedjes vertellen me hoe ik me echt voel. Van alle therapiesessies die ik heb gehad, is muziek de leukste. Alles vloeit en ik hoef niet meer na te denken.”

Glen Faria

„Ik werk veel met Glen Faria, met wie ik urenlang kan bellen. Dan praten we over onze relaties – hoe we allebei als creatief persoon veel stabielere partners hebben. In de studio hoeven we dan niets meer te bespreken – het liedje is zo gebeurd. Ik kan goed met hem werken, omdat hij in mijn hart zit en ik het niet erg vind mijn kwetsbaarste momenten met hem te delen. Ik kan mezelf zijn.”

Hallo Met Mij van Tabitha is nu uit.