Hoe reageren Republikeinen op de claims van Trump?

Republikeinse Congresleden zwegen de eerste uren na Donald Trumps nachtelijke verklaring over vermeende kiesfraude. Maar hoge partijgenoten die niet meer in de dagelijkse politiek actief zijn, waren wel openlijk kritisch. Chris Christie bijvoorbeeld, staat doorgaans bekend als een loyale bondgenoot van Donald Trump: de ex-gouverneur van New Jersey maakt deel uit van het team dat de president voorbereidde op de tv-debatten tegen Joe Biden.

Vannacht had Cristie echter kritiek op Trumps claim „dat we eigenlijk al gewonnen hebben” en dat een „een hele treurige groep mensen” hem die zege zou willen ontfutselen. „Er is simpelweg geen grond om dat vanavond te stellen”, zei Christie op tv-zender ABC en noemde het een strategisch-politiek slecht besluit . „Ik ben het oneens met wat hij vannacht deed.”

Iets minder verrassend was dat oud-veiligheidsadviseur John Bolton kritiek uitte: sinds zijn vertrek uit de regering-Trump leeft hij in onmin met de president. In gesprek met de Britse zender Sky News noemde de neoconservatieve havik – zelf ook wel eens betrapt op een provocatie – de uitlatingen van Trump „een schande” en „een van de meest onverantwoordelijke uitlatingen die de president heeft gedaan”. Het leek hem ook al niet tactisch. „We kennen de uitkomst nog helemaal niet, het is prima mogelijk dat Trump zal winnen. En nu zaait hij twijfel over de integriteit van het verkiezingsproces, duidelijk voor zijn eigen persoonlijk gewin.”

Argwaan over de stembusgang

Tegelijkertijd kwamen Trumps verdachtmakingen voor veel Amerikanen niet uit de lucht vallen. In 2016 klaagde hij na zijn winst óók over kiesfraude omdat Hillary Clinton wel de popular vote had gewonnen. Na zijn aantreden liet hij een commissie onderzoek doen naar alle illegalen en doden die op haar gestemd zouden hebben, om dat uiteindelijk stilletjes op te doeken. Ook dit jaar voedt Trump zijn achterban al het hele verkiezingsjaar met argwaan over de stembusgang nu er in de pandemie meer per post gestemd wordt.

Verrassend was dus vooral dat hij zijn aantijgingen al meteen op verkiezingsnacht uitte, terwijl het tellen nog volop bezig was. Dat tellen van poststemmen zette hij weg als „stemmen”. „En we willen dat het stopt.”

Ook zijn verklaring dat hij naar het Hooggerechtshof zou stappen, werd niet begrepen op media van links tot rechts. Trump staat bekend om zijn voorliefde voor rechtszaken om geschillen te beslechten en voert daarbij ‘never settle’ (schik nooit) als lijfspreuk. Maar het juridische pad loopt toch echt eerst via rechtbanken op staatsniveau, niet meteen via het hoogste federale Hof.

Dat Trump kortom zeer voorbarig was, vonden ook commentatoren op het hem doorgaans gunstig gezinde Fox News. Ben Shapiro, een van hun vele rechtse (pro-Trump) opiniemakers, was op Twitter gelijk fel over die claim op de winst. „Nee, de president heeft niet gewonnen en het is zeer onverantwoordelijk van hem om dat te zeggen.”

Fox-presentator Dana Perino haalde die tweet aan en stelde dat Trump inderdaad een uitglijder maakte. Het was ook niet slim, meende ze: „Er was zoveel om trots op te zijn vannacht. Hij had ook gewoon de positie kunnen innemen: ik ben er van overtuigd dat we deze races gaan winnen. Dus al hij nou gewoon 24 uur had gewacht… Nu, daarentegen zullen de krantenkoppen zijn dat hij een stap te ver is gegaan.”

‘Valse’ en ‘twijfelachtige’ claim

Toch viel dat laatste wel mee. Uiteraard ging een alt-right blog als Breitbart woensdag mee in Trumps bewering over kiesfraude. Maar toen Amerikanen ’s ochtends enigszins brakjes na een lange nacht, hun schermpjes aanzetten of de krant van de mat raapten, lazen ze toch vooral over Trumps „valse” of „twijfelachtige” claim. De Amerikaanse nieuwsconsument is na vier jaar Trump wel enigszins gewend aan (of afgestompt door) zijn bokkesprongen.

Voor Trump, een „geboren winnaar”, die zelden inbindt en bij tegenslag liever de inzet verhoogt, reden om zijn boodschap nog eens te herhalen. ’s Ochtends vroeg verstuurde hij een tweet waarin hij klaagde: „Ik ging vannacht aan kop, vaak erg stevig, in veel cruciale staten, bijna altijd gecontroleerd en bestuurd door de Democraten. En toen, ineens, beginnen ze [de voorsprongen, red.] te verdwijnen toen verrassende ladingen biljetten geteld werden. HEEL VREEMD en de ‘peilers’ zaten er weer compleet en historisch naast.”