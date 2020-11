Hoe reageren de belangrijkste tegenstanders van Amerika?

De rest van de wereld kijkt met een mengeling van spanning en leedvermaak naar de vooralsnog onbesliste Amerikaanse presidentsverkiezingen. Het land dat zich zo graag als leider van de vrije, democratische wereld opwerpt, maakt in de ogen van velen een tot op het bot verdeelde en krachteloze indruk. Ook de wijze waarop Trump de stemmentelling plotseling dacht te kunnen afbreken, leidde tot kritiek.

In Europa hielden echter bijna alle regeringsleiders hun kruit nog droog. Alleen de Sloveense premier Janez Jansa, een bewonderaar van de huidige Amerikaanse president, feliciteerde Trump al kort na diens voorbarige overwinningsrede op Twitter.

Regeringsleiders elders kozen ook voor een afwachtende houding. Maar vooral in autocratische landen leidt de gang van zaken in de VS tot leedvermaak in de staatsmedia. In Rusland liet een commentator van tv-station Rossiya 24 die een langdurige uitzending over de VS hielp verzorgen zich tegenover de kijkers ontvallen: „We gaan de krankzinnigheid weer volgen.” Twee presentatoren maakten zich verder vrolijk over eerdere Amerikaanse beschuldigingen dat de Russen Trump zijn vorige zege hadden bezorgd. „Sommige kameraden (…) zullen nu naar ons luisteren en concluderen dat we Trump al tot winnaar hebben uitgeroepen”, grapte er een volgens de BBC.

De Kremlingezinde parlementariër Vyacheslav Nikonov, een kleinzoon van Stalins minister van Buitenlandse Zaken Molotov, smaalde op Facebook: „Wie de juridische veldslagen ook wint, de helft van de Amerikanen zal hem niet als de wettige president beschouwen. Laten we maar een grote voorraad popcorn aanleggen.”

‘Voorbereiden op het ergste’

Op Weibo, het Chinese equivalent van Twitter dat onder toezicht van de overheid staat, was er meer opwinding over de uitgestelde beursgang van het grote Chinese bedrijf Ant dan over de Amerikaanse verkiezingschaos. Die prijkte bij de trending topics op de elfde plaats. Andere media stonden uitgebreider stil bij de Amerikaanse verkiezingen. In een commentaar over de mankementen van de Amerikaanse democratie, die zich ook geen raad wist met het coronavirus, constateerde China Daily: „Deze tekortkomingen en kwetsbaarheden zullen kwaadaardige zweren worden, als wonden op het menselijk lichaam, tenzij er echte geneesmiddelen worden gevonden om ze te behandelen. Omdat er geen tekenen zijn dat die er aan komen, is het vanzelfsprekend dat de mensen in de VS zich moeten voorbereiden op het ergste.”

De directeur van Human Rights Watch, Ken Roth, die gewoonlijk zijn pijlen richt op autocratische regimes, hekelde de voorbarige overwinningsrede van Trump en diens aankondiging dat hij zou proberen de stemmentelling door het Hooggerechtshof te laten staken. „Leiders die de democratie respecteren, wachten de verkiezingsresultaten af. Leiders die de democratie wantrouwen, roepen een voorbarige overwinning uit”, twitterde hij. Volgens Roth bewees Trump hiermee autocraten die de Amerikaanse democratie willen ondermijnen een dienst.

In Egypte toonden de eveneens door de staat gecontroleerde media zich vooral onder de indruk van de hoge opkomst. Niet helemaal onbegrijpelijk, gezien recente ervaringen in het land. De Egyptische staat heeft vervolging laten instellen tegen liefst 54 miljoen van de 63 miljoen kiezers die afgelopen zomer ondanks de stemplicht niet de moeite namen om hun stem uit te brengen bij de Egyptische Senaatsverkiezingen.