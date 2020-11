Het risico van de kapper

Op weg naar mijn kapper zag ik bij een druk kruispunt zo’n elektronisch informatiebord met wisselende mededelingen van de overheid. De laatste mededeling bleef nog lang na het oversteken van de weg op mijn netvlies hangen: „Mijd zo veel mogelijk ontmoetingen”.

Er is een tijd geweest, nog niet eens zo erg lang geleden, laten we zeggen een half jaar, dat het tegenovergestelde werd geadviseerd. Wie toen zo veel mogelijk ontmoetingen meed, was een potentiële patiënt, rijp voor de psychotherapeut, en in de zwaarste gevallen de psychiater. Mensen die niet verder kwamen dan een of twee ontmoetingen per dag, kregen het dringende advies dagelijks het wijkcentrum te bezoeken. Bij nul ontmoetingen werden de buren argwanend en kwam de politie op den duur een kijkje nemen, waarbij ze inderdaad soms een in vergaande staat van ontbinding verkerend lijk aantrof.

Afzondering is in coronatijd opeens een overlevingsstrategie geworden. Wie geen enkel risico wil lopen, blijft binnen, liefst in z’n eentje, want elke medemens kan een bron van besmettingsgevaar zijn.

Kortom, als we allemaal het advies van dat elektronische informatiebord zouden volgen, werd het leven een zeer eenzaam avontuur.

Voor mijn kapper, en mensen met vergelijkbare beroepen, vond ik de boodschap van het bord nogal onpraktisch. Zij zijn voor hun boterham juist afhankelijk van fysieke ontmoetingen. Hij haalde dan ook zijn schouders op toen ik hem vroeg of hij zich geen zorgen maakte met al die klanten op nog geen anderhalve meter afstand in zijn stoel.

„Ik doe wat ik kan”, zei hij. „Ik heb een kapje op, mijn klanten ook, ik werk snel, mijn zaak is schoon, wat kan ik nog meer doen?” Hij wilde juist meer klanten, en dus ontmoetingen, want zijn omzet was sterk aan het dalen, hij had zijn spaarrekening al moeten aanspreken. „Ik merk dat ook een deel van mijn vaste klanten angst heeft om te komen.”

Pas op dat moment drong tot mij door dat ik die angst nog niet had, althans, niet bij hem. Vermoedelijk omdat hij zich vanaf het begin van de coronacrisis uiterst voorzichtig had getoond. Hij droeg meteen een mondkapje en zag erop toe dat klanten elkaar bij de ingang uit de weg gingen.

Nu hoopte hij vurig dat de regering de kappers bij strengere maatregelen zou ontzien. Hij vond ook dat ze daar recht op hadden als ze werkten zoals hij. Waar hij zich vooral aan ergerde was de onvoorzichtigheid van ánderen. „In de trein stuit ik regelmatig op mensen, jong en oud, die het verdommen om een mondkapje te dragen. Ik spreek ze daar telkens op aan, ik kan het niet laten. Laatst nog, een oude man, zonder kapje. Hij was het zogenaamd vergeten, maar ik geloofde hem niet. Ik riskeer een klap op mijn kop, maar daar kan ik wel tegen, alleen voor messen ben ik bang.”

Hij wees naar de stoep voor zijn zaak. „Die afhaalpunten van eetzaken, zoals hiernaast en overal in de stad, daar moeten we ook iets aan doen. Het loopt uit de hand, er komen te veel mensen samen. Dat willen we toch niet?”

Ik vroeg hem of hij ook in zijn privéleven veel risico nam. Hij dacht even na. „Ik zoek elke week mijn oude moeder in het verpleeghuis op. Als je dat een risico noemt, oké, maar ik blijf het doen.”

Hopelijk heeft ook de samensteller van dat elektronische informatiebord daar begrip voor.

NRC Vandaag Elke ochtend een overzicht van onze beste stukken en al het belangrijke andere nieuws Inschrijven