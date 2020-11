Een introductie tot het platbrooduniversum

Focaccia, chapati, msemmen, lavash, naan, roti, yufka, arepa, matze, pane carasau, pita, piadina, paratha, flammkuchen, coca, khobz; welkom in de wereld van het platbrood, waarvan elk land, elke cultuur wel een of meerdere varianten kent. Italiaanse pizza is feitelijk ook een platbrood, net als Zweeds knäckebröd, Mexicaanse tortilla, Indiase papadum, Ethiopische injera, Hongaarse lángos en Russische blini.

Dat hele platbrooduniversum moeten we eigenlijk zien als een soort continuüm waarbij de broden steeds hoger en luchtiger worden. In den beginne is er een platte pannenkoek van niets dan meel en water. De tortilla is daar een voorbeeld van, net als de Bretonse galette. (Voeg een ei toe en vervang het water door melk, en je komt uit bij onze eigen Nederlandse pannenkoeken, die dus, hoewel we dat zelden zo benoemen, ook een vorm van platbrood zijn.)

Dan zijn er de platbroden waarbij bakpoeder wordt toegevoegd aan het meel, zoals gebeurt bij Antilliaanse johnnycakes. Pas aan het einde van ons continuüm komen we de platbroden tegen die rijzen door middel van gist of zuurdesem: de focaccia, de pita, naan, khobz en natuurlijk niet te vergeten die pizza.

Sommige platbroden bevatten alleen meel en water, maar zijn toch niet zo plat als een pannenkoek. Dat is bijvoorbeeld het geval met Indiase chapati’s. Die worden gebakken boven een open vuurtje, waardoor zich in het deeg stoom ontwikkelt en het broodje een beetje opzwelt. Broodjes die worden gefrituurd, worden meestal ook wat boller, zoals het geval is bij johnnycakes en bij Indiase puri.

Het recept dat ik u vandaag ga geven is er een voor heel eenvoudige, pangebakken platbroodjes. Meel, water, zout en een beetje olie, meer gaat er niet in. Dat zout voeg ik toe omdat ik ze zonder te flauw vind. De olie maakt het deeg iets soepeler, waardoor het gemakkelijker valt uit te rollen. Bovendien drogen de broodjes met een beetje vet minder snel uit.

Wie dit basisrecept eenmaal in de vingers heeft, kan naar hartenlust gaan experimenteren. Door een theelepel kurkuma toe te voegen, of een deel van het water te vervangen door bietensap of spinaziepuree, krijg je prachtig gele of roze of groene broodjes. Twee theelepels nigellazaadjes door het deeg geeft een lekker uiig smaakje.

U zou de helft van de bloem kunnen vervangen door volkorenmeel – in dat geval vraagt het deeg waarschijnlijk om iets meer water. De olie kan worden vervangen door gesmolten boter. Of vervang het water eens door (Griekse) yoghurt en voeg 1 theelepel bakpoeder toe. Daarvan worden de broodjes iets luchtiger.

Ook lekker: kwast de broodjes direct na het bakken in met olie of gesmolten boter en bestrooi ze met sesamzaad, met za’atar of met wat u maar wilt. Dit is een leef-je-lekker-uit-recept. Alles kan en mag zolang de verhoudingen meel en vocht maar ongeveer hetzelfde blijven.

Eenvoudige platbroodjes



Voor 8 broodjes:

250 g (patent)bloem;

1 tl zout;

olijfolie;

150 ml handwarm water

Zeef de bloem en het zout boven een kom. Maak een kuiltje in het midden en schenk hierin 1 el olijfolie en het water. Kneed tot een samenhangend deeg en blijf 2 minuten kneden. Dek het deeg af en laat 20 – 30 minuten rusten bij kamertemperatuur. Bekleed een mandje met een schone theedoek. Vet het werkvlak en een deegroller licht in met olie. Verdeel het deeg in 8 bolletjes en rol deze een voor een uit tot cirkels met een diameter van zo’n 12 –14 cm.

Verhit een stalen koekenpan of een gietijzeren grillpan op hoog vuur tot hij loeiheet is.

Leg een deegcirkel in de pan en bak hem ongeveer 1 minuut, tot de onderkant er gaar uitziet en zwarte spikkels vertoont. Draai het broodje om en bak de andere kant ook ongeveer 1 minuut.

Nestel het broodje in het mandje onder de theedoek, zodat het warm blijft terwijl u de andere broodjes bakt.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 7 november 2020