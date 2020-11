Het mysterie van de verdwenen SS-kampcommandant

Walter Heinrich was een SS-officier die er niet voor terugdeinsde zijn handen vuil te maken. De eerste commandant van Kamp Amersfoort nam op 9 april 1942 zelf het machinepistool ter hand toen 77 Sovjet-krijgsgevangenen moesten worden geëxecuteerd, zogenaamd als ‘represaille’. Samen met vijf anderen vermoordde hij de Sovjets in een bos in de buurt van het kamp.

Heinrich was dus een oorlogsmisdadiger van formaat en toch heeft hij na de oorlog nooit terechtgestaan. Sterker nog, hij ging in 1945 in rook op. Nieuw onderzoek van historicus Floris van Dijk en het onderzoeksteam van Kamp Amersfoort, dat donderdag is gepresenteerd, toont aan dat fouten van de Nederlandse instanties daaraan mogelijk hebben bijgedragen: Heinrichs naam ontbrak op sommige opsporingslijsten en zijn voornaam en geboorteplaats zijn op andere lijsten onjuist terechtgekomen.

Nationaal Monument Kamp Amersfoort breidt uit: begin komend jaar opent een nieuw ondergronds museum en dat was een goede reden om een meerjarig onderzoeksprogramma voor het kamp op te stellen, zegt Van Dijk. Karl Peter Berg en Josef Kotalla, die vanaf 1943 de scepter zwaaiden over het kamp, zijn na de oorlog berecht voor hun misdaden: Berg werd ter dood veroordeeld en in 1949 geëxecuteerd, Kotalla’s doodvonnis werd omgezet in levenslang. Hij stierf in 1979 in de gevangenis als één van de Vier van Breda. Van hun voorganger Heinrich ontbrak na de bevrijding echter ieder spoor. Van Dijk wilde weten wat dit voor man was en wat er met hem gebeurd was: sneuvelde hij of was het hem gelukt te ontsnappen?

Duitse archieven

Over Walter Heinrich was bijna niets bekend toen Van Dijk aan zijn onderzoek begon, vertelt hij. Een speurtocht door de Duitse archieven, die zijn SS-dossier opleverde, gecombineerd met de herinneringen van gevangenen uit Kamp Amersfoort, heeft nu een redelijk compleet beeld van het leven van deze nazi opgeleverd. „In naoorlogse Nederlandse gerechtelijke stukken wordt ‘Valkenberg bij Freiberg’ genoemd als Heinrichs geboorteplaats , maar het is onduidelijk of hiermee nu het plaatsje Falkenberg bij Leipzig wordt bedoeld, of Freiberg bij Dresden of Freiburg im Breisgau. Op een opsporingslijst is zelfs sprake van Valkenburg als geboorteplaats. Dit klopt allemaal niet: Heinrich werd in 1910 geboren in Myslowitz, een plaatsje dat na de Eerste Wereldoorlog in Polen kwam te liggen.”

Heinrichs ouders vertrokken naar Duits grondgebied, waar hij in 1933, na de machtsovername van Hitler, lid werd van de NSDAP en de SS. In januari 1939 kreeg hij een baan bij de Geheime Staatspolizei (Gestapo). De 31-jarige Untersturmführer arriveerde in 1941 in Nederland, waar hij de eerste commandant werd van kamp Amersfoort. In een toespraak voor het bewakingspersoneel drukte hij iedereen op het hart zijn werk goed te doen. Wie faalde, zou naar het Oostfront worden gestuurd.

Heinrich hield van het goede leven: een kok die een straf uitzat voor het stiekem luisteren naar de Britse radio, stelde hij aan in de officierskeuken. Hij haalde hem zelfs van de transportlijst naar concentratiekamp Neuengamme af. Voor zijn manschappen was hij streng, voor de gevangenen soms „correct, vriendelijk en zelfs complimenteus bij goed gedaan werk”, concludeert Van Dijk.

Voor de vorm

Heinrich trad echter slechts voor de vorm op tegen mishandelingen door bewakers van het kamp, zegt hij. „Zijn ondergeschikten behandelden vooral de 2.500 Joden en honderd Sovjet-krijgsgevangen in het kamp onmenselijk. Dat liet hij grotendeels gebeuren, terwijl het officieel verboden was. Van een principiële afkeuring van geweld was van zijn kant sowieso geen sprake, gezien zijn deelname aan de executie van de Sovjet-gevangenen. En toen er later in 1942 communistische verzetslieden moesten worden vermoord als represaille, leverde Heinrich vijftien gevangenen voor het executiepeloton.”

In 1943 nam Karl Peter Berg de leiding van Kamp Amersfoort over van Heinrich, die naar het hoofdkwartier van de Gestapo in Den Haag werd overgeplaatst als inspecteur van de concentratiekampen op Nederlandse bodem. Daar was hij onder meer betrokken bij de deportatie van een groep van tachtig gevangen verzetsmensen naar kamp Natzweiler in de Elzas in Frankrijk, waar ze zich dood moesten werken in de granietmijnen.

Walter Heinrich.

Terwijl zijn collega’s na de oorlog bijna allemaal berecht werden, verdween Walter Heinrich uit de geschiedenis, zegt Van Dijk. „En dat terwijl een informant hem al in 1944 bij de Nederlandse regering aangaf als een nazi die na de bevrijding moest worden opgepakt. Zij naam ontbrak echter al op de eerste lijst van oorlogsmisdadigers om wie bij de Britse autoriteiten in Duitsland om uitlevering werd gevraagd.”

Nalatigheid

Bij deze nalatigheid bleef het niet. Behalve de foute geboorteplaats, verscheen Walter later ook nog als Erich Heinrich op een opsporingslijst. Heinrich kwam in 1948 uiteindelijk wel op de lijst van oorlogsmisdadigers van de Verenigde Naties terecht, maar in een Duits document uit 1981 concludeerde een officier van Justitie uit Bremen over de eerste commandant van Kam Amersfoort: ‘Seit Februar 1945 verschollen.’

Wat is er nu met Walter Heinrich gebeurd? „Zijn meerdere op het Gestapo-kantoor in Den Haag moest begin 1945 naar Berlijn terug om de stad te helpen verdedigen”, weet Van Dijk. „Misschien heeft Heinrich dezelfde order gehad en is hij gesneuveld. Bewijs daarvan heb ik alleen niet kunnen vinden.”

En dan is er nog een andere optie: zou Heinrich zijn ondergedoken en gevlucht naar Zuid-Amerika, zoals veel nazi’s deden na de oorlog? Ook van zijn vrouw ontbreekt na 1945 ieder spoor. Van Dijk: „Een voormalig bewaker van Kamp Amersfoort, Willy Engbrocks, belandde in de jaren zestig in Sao Paulo in Brazilië in een kroeg waar veel Duitsers kwamen. Daar vroeg een man hem of hij in Kamp Amersfoort had gewerkt. Toen hij dat bevestigde, bracht de vragensteller verslag uit aan een groepje mannen dat in een donkere hoek aan een tafel zat. Engbrocks vermoedde dat dit was omdat Walter Heinrich zich daarbij bevond.”

Een lange zoektocht langs graven van Braziliaanse, Duitse en Oostenrijks Walter Heinrichs, alsmede de administratie van Amerikaanse en Canadese immigratie-instanties en processtukken uit de Sovjet-Unie, leverde helaas geen verdere aanwijzingen op, zegt Van Dijk. „Het spoor loopt uiteindelijk dus dood, maar het zeer schimmige beeld dat we hadden van het optreden van Walter Heinrich is wel een stuk duidelijker geworden.”