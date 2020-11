‘Het is water en bloem, gaat het mis, dan geen man overboord’

„Bij brood is het allemaal te doen om de korst. Bij fabrieksbrood zit er tussen bakken en opeten zo veel tijd, waarin het brood in een plastic zak verpakt zit, dat de korst niet meer knapperig is. Het heeft geen karakter meer. Bak je zelf een brood, dan ben je van het begin tot het einde betrokken bij het proces. Het kneden, het rijzen, je zuurdesemstarter voeden en verzorgen. Als je de oven opendoet hoor je de korst nog kraken. Die beleving hoort voor mij bij brood. Ik ben in Duitsland opgegroeid en miste de broden die ik kende uit mijn jeugd. Mijn overgrootvader en grootvader hadden een bakkerij, dus ik vond dat ik het zelf ook moest kunnen. Die bevlogenheid heb ik denk ik van hen. Want hoe mooi is het dat je voor een goed brood werkelijk niets anders nodig hebt dan zout, water, meel en gist?”

Fadila Ouhajji-Bouazza (62), huisvrouw, Arkel

‘Ik bak alles, sowieso twee keer per week en áltijd als er bezoek komt

„Als kind stond ik naast mijn moeder aan het aanrecht en keek ik naar wat ze aan het doen was. Als ze klaar was vroeg ik wat van de ingrediënten, zodat ik het zelf na kon maken. Dat begon al toen ik 12 jaar was, dus ik bak al heel lang. Ik bak alles, sowieso twee keer per week en áltijd als er bezoek komt. Volkorenbrood, notenbrood, brood met zaden, gevuld brood, wit brood, platbrood, zuurdesembrood, brood uit de koekenpan. Het is inmiddels makkelijk om in Nederland Marokkaanse ingrediënten te vinden, maar toen we 43 jaar geleden naar dit land kwamen was dat echt niet zo. Toen we hier net kwamen wonen verveelde ik me, ik had niks te doen, geen school, ik vond het hier saai. Maar het heeft me wel iets opgeleverd, het is de reden dat ik de keuken in ben gedoken. Daar ben ik blij om, want er gaat niks boven zelfgebakken brood.”