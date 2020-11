Harpist Remy van Kesteren componeerde alternatieve muziek bij animatiefilm ‘The Red Turtle’

Harpist Remy van Kesteren (31) herkende wel iets van zichzelf in de eenzame ziel die aanspoelt op een onbewoond eiland in de animatiefilm The Red Turtle van beelddichter Michael Dudok de Wit. Diens werk bezingt in alle toonaarden de poëzie van de verlatenheid. Op welke kern in onszelf kunnen we terugvallen wanneer de vertrouwde wereld achter de horizon is verdwenen?

Die vraag vormde ook het hart van Dudok de Wits korte tekenfilm Father and Daughter, waarvoor hij zo’n twintig jaar geleden een Oscar kreeg. „Die begint met zo’n typisch Hollands tafereel”, zegt Van Kesteren. „Een vader fietst met zijn kleine dochter over een dijk. Ze zetten hun rijwielen tegen een boom. En dan daalt de vader af naar het meer, stapt in een boot en roeit weg, het meisjes leven uit. Daarna zie je haar jaar na jaar terugfietsen naar die plek, en met de ogen de einder afzoeken naar iemand die nooit zal weerkeren.”

De figuren in beide films hunkeren naar een tastbare verloren wereld. „Maar daarachter schuilt een dieper verlangen”, vindt de harpist. „Een verlangen naar iets waarvan we niet precies weten wat het is. Ik heb daarover lang gesproken met Dudok de Wit – aan de telefoon vanuit Londen – maar op zijn 67ste kan hij dat gevoel evenzeer niet benoemen. Al geloven we beiden dat deze hunkering ons voortdrijft, dat we daardoor doen wat we doen. Hij weet die emotie in zijn werk op poëtische, bijna mystieke wijze tot uitdrukking te brengen.”

Live in de bioscoop

De films raakten een snaar bij Van Kesteren. Hij belde Dudok de Wit met het idee om tijdens een serie bioscoopvoorstellingen live een nieuwe soundtrack te improviseren bij The Red Turtle. Toen dat plan door de coronacrisis sneuvelde, besloot de harpist er een album van te maken. En evenals de drenkeling in The Red Turtle ging hij daarvoor de confrontatie aan met zichzelf.

„Die man moet ontdekken wie hij zelf is, want hij kan zich niet meer spiegelen aan de wereld waarin hij opgroeide. Die is weg. Ik koesterde een symbiotische verhouding met de harp. Wij vormen een kwart eeuw – vanaf mijn zesde – een twee-eenheid. Wie ben ik zonder dat instrument? In een relatie is het noodzaak ook iemand te zijn los van de ander.”

Voorafgaand aan zijn vorige album Shadows (2019) raakte hij daarom een jaar lang de harp niet aan. „Het was te veilig geworden. Met de harp in mijn handen vond ik altijd mijn weg wel. Dat inzicht kwam toen ik op een dag afsprak met een popmuzikant. In de veronderstelling dat we alleen gingen praten, liet ik de harp thuis. Hij keek me verbaasd aan bij het openen van de deur. ‘Waar is je instrument?’, vroeg hij. ‘We zouden toch muziek gaan maken?’ Ik werd zonder pardon achter een synthesizer gezet. ‘Je bent toch muzikant’, zei hij. Ik voelde me miserabel. Maar anderzijds was het ook een openbaring. Ik stond met mijn rug tegen de muur, en dat blijkt goed voor me te zijn.”

Van Kesteren worstelde lang met zijn klassieke opleiding. „Het verleden kijkt altijd over mijn schouder mee. Ik was toch door anderen voorbestemd de Janine Jansen van de harp te worden. Dat geloofde ik zelf ook. En dus beklom ik die ladder, leefde die droom, en trok de wereld over voor tweehonderd concerten per jaar. Maar ik was niet gelukkig. Is deze ladder die ik beklim wel de mijne? begon ik mezelf af te vragen.”

Het omslagpunt kwam gedurende zijn studie in Parijs bij Isabelle Moretti. „De eerste les zal ik nooit vergeten. ‘Waarom maak je muziek?’, zei ze. ‘Wat zit er in jou dat naar buiten moet komen?’ Dat had nog nooit iemand mij gevraagd. Het schokte me, want die opmerking legde een leegte in mij bloot. ‘Je moet geduld hebben’, stelde ze me gerust. ‘Geef jezelf de ruimte, zodat wat jou voortdrijft zich kenbaar kan maken.’ Het overkoepelende antwoord is dat de zoektocht altijd doorgaat.”

Klassieke geschiedenis

Op die reis moet Van Kesteren afrekenen met verwachtingen uit zijn klassieke geschiedenis. „Ik kan wel eens jaloers zijn op musici zonder die rugzak. Op het conservatorium wordt je opgevoed als een muzikale snob. Bij veel van wat uit mijn pen vloeit, denk ik vaak: dit is te simpel, dit lijkt te veel op, dit is een te gemakkelijke weg. Met zulke gedachten en twijfels kun je jezelf lang kwellen. Al leiden ze er ook toe dat je nog dieper in jezelf graaft. Een zekere eenvoud is vaak de aantrekkingskracht van pop: iemand op een slecht gestemde gitaar die eigenlijk niet kan zingen, kan je toch bij de strot grijpen. En de rest doet er dan meer niet toe. Naar die emotie zoek ik.”

Ondanks alle – gezonde – twijfels die hem omringen, heeft muziek in al die jaren nog niets van zijn magische aura verloren. „Als kind vond ik daarin mijn veilige schuilplek. Dan was ik plots in een andere wereld. Die gevoeligheid zat altijd al in me. In onze samenleving willen we alles rationeel verklaren. Dat is belangrijk. Maar het intuïtieve vind ik boeiender. Daar zit een enorme kracht in. Als ik naar The Red Turtle kijk, ben ik op dat eiland, dan geloof ik dat een grote rode schildpad in een vrouw kan veranderen. En wanneer ik dan weer terugkeer naar mezelf, heeft zo’n kunstwerk iets in mij verandert. Dat is ook de reden dat ik in dit jaar – waarin veel kunstenaars zich afvragen of ze nog toekomst hebben – niets anders kan bedenken dan: muziek moet het zijn.”

An alternative soundtrack to the motion picture The Red Turtle van Remy van Kesteren verscheen afgelopen vrijdag bij Snowstar Records. Inl: Het albumvan Remy van Kesteren verscheen afgelopen vrijdag bij Snowstar Records. Inl: snowstar.bandcamp.com