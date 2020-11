Hadden de opiniepeilers het dit keer wél goed?

In 2016 zaten ze er al zo’n beetje allemaal naast, verreweg de meeste peilingbureaus voorspelden toen dat de winst ruimschoots naar Hillary Clinton zou gaan. De Huffington Post beschuldigde peilingsite FiveThirtyEight in aanloop naar de race zelfs van „gepruts”, omdat die Trump een veel te grote kans (35 procent) op de overwinning toedichtte – de Huffington Post zat zelf, tijdens verkiezingsdag nog, op een schamele 1,7 procent kans voor de latere winnaar.

Bij deze verkiezingen hebben de meeste opiniepeilers verzuimd hun blazoen op te poetsen – ondanks diverse ‘verbeteringen’ aan hun rekenmethodes na de miskleun van 2016, die ervoor moesten zorgen dat de Trump-stem beter kon worden gemeten. Volgens een zogeheten ‘consensusberekening’ van FiveThirtyEight van alle belangrijke landelijke peilingbureaus stond Biden op 1 november, drie dagen voor de stembusgang, nog op een comfortabele voorsprong van 8,4 procentpunt.

Na Florida niets waard

Maar die verwachting bleek al snel na het sluiten van stembureaus niet veel meer waard, toen Florida eenvoudig naar Trump ging. Volgens veel gerenommeerde opiniepeilers, onder wie die van the New York Times, zou Biden hier comfortabel op een overwinning afstevenen. Maar van een ‘blauwe golf’ was woensdagavond laat, ruim na het sluiten van de stembussen, zeker niets te zien; in de loop van woensdag werd al snel duidelijk dat het een nek-aan-nek-race is. En al kan Biden in theorie nog steeds met een ruime voorsprong eindigen, waarschijnlijk is dat nu niet.