Als het aan Trump ligt, is niet de stembus beslissend

Op de avond van de verkiezingen, even na half tien in Washington, krijgen miljoenen Amerikanen een e-mail van president Trump. Of zijn aanhangers een bijdrage willen storten in zíjn campagnekas om te voorkomen dat Democraat Joe Biden de presidentsverkiezingen wint. De stembussen zijn al dicht, beide kandidaten hebben de eerste staten al toegewezen gekregen. Waar heeft kandidaat Trump dat geld nog voor nodig?

Een paar uur later wordt dat duidelijk. De race is bloedstollend spannend geworden. In zeven staten gaan Trump en Biden nek aan nek, en voor Biden lijken er meer wegen naar het Witte Huis open te liggen dan voor Trump. Biden houdt een korte toespraak waarin hij het Amerikaanse volk om geduld vraagt terwijl de laatste stemmen worden geteld. Hij heeft er vertrouwen in, zegt de Democraat. „We staan er goed voor.”

Vlak daarna wordt een toespraak van president Trump via sociale media verspreid. Vanuit het Witte Huis zegt Trump dat er „een grote fraude” gaande is, waarvan het Amerikaanse volk het slachtoffer dreigt te worden. Dan is duidelijk waar Trump geld van zijn aanhangers voor nodig heeft: voor zijn politieke levensverzekering. Mocht hij via de stembureaus zijn herverkiezing niet kunnen veiligstellen, dan zal hij het via de rechtbank proberen. „Wij stappen naar het hoogste gerechtshof”, zegt Trump. „Wij willen dat al het stemmen ophoudt.”

Ongeldig

Het stemmen is dan al uren „opgehouden”, de stemlokalen zijn dicht. Het enige wat nog gebeurt, is dat de geldig uitgebrachte stemmen worden geteld. Dat duurt langer dan gebruikelijk doordat de opkomst hoger is dan ooit en doordat een fors deel van de stembiljetten via de post is verstuurd, een gevolg van de Covid-19-epidemie. Miljoenen enveloppen in staten als Pennsylvania moeten met de hand worden geopend. „Wat mij betreft hebben we al gewonnen”, horen de Amerikanen de president zeggen. Daarmee verklaart hij een groot deel van de stemmen ineens en zonder reden ongeldig.

Net als in 2016 heeft Trump het verkiezingsproces stelselmatig verdacht gemaakt. In 2016 beweerde hij dat illegale migranten en doden zouden stemmen op de Democraten. Dit jaar richtte hij zijn pijlen op de poststem. In de media werd het scenario al uitgetekend: gezien de verwachting dat meer Republikeinen op verkiezingsdag naar de stembus zouden gaan en meer Democraten per post zouden stemmen, viel te voorspellen dat in staten waar de poststem als laatste werd geteld, Trump een voorsprong zou krijgen in het begin van de verkiezingsnacht. Dat moment zou hij aangrijpen om te zeggen dat de resterende stemmen ongeldig waren.

Ongegeneerdheid

Maar de ongegeneerdheid waarmee Trump het resterende stemproces terzijde schoof en zei dat hij zelf vindt dat hij gewonnen heeft, blijkt niet alleen „schokkend” voor zijn politieke rivaal, zoals Bidens campagneteam in een reactie schrijft. Na Trumps toespraak daalde een ijzingwekkende stilte over de Republikeinen en hun gebruikelijke bondgenoten in de media. De leiders in het parlement zwegen en zelfs de meest rechtse presentatoren van Fox News pikten de overwinningsclaim van de president niet op. Sean Hannity stuurde een tweet door waarin hij vicepresident Mike Pence aanhaalde en niet Trump. Pence bleef binnen de lijntjes van de democratie. „Terwijl de stemmen nog steeds worden geteld, blijven wij waakzaam”, zei Pence. „Wij zullen de integriteit van de stemmen beschermen.”

Woensdag werden de eerste schoten al gelost in de juridische strijd. De Trump-campagne vecht de resultaten aan in Wisconsin, dat woensdag overdag aan Biden werd toegekend, en Michigan, waar nog wordt geteld. Ook de verlengde tel-tijd in Pennsylvania wordt door de Republikeinen voor het gerecht aangevochten. In een reactie stuurde de campagne van Joe Biden woensdagochtend ook fondsenwerfmailtjes rond, onder het motto ‘Biden Fight Back’.

