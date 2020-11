Huurprijs per vierkante meter in vrije sector stijgt met ruim 10 procent

De gemiddelde huurprijs per vierkante meter is in het derde kwartaal van dit jaar met ruim 10 procent gestegen ten opzichte van de dezelfde periode een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en Vastgoed Management Nederland (VGM NL). De gemiddelde prijs per vierkante meter kwam over de maanden juli, augustus en september uit op net iets meer dan 13 euro. De prijsstijging geldt voor woningen binnen het segement ‘kale huur’. Bij gestoffeerde en gemeubileerde woningen viel de stijging veel lager uit.

De prijsstijging wordt volgens NVM en VGM NL veroorzaakt door de verhuur van veel meer (duurdere) appartementen. In het derde kwartaal werden door het hele land zo’n 11.500 huurtransacties verricht. Het percentage gestoffeerde woningen dat in de afgelopen drie maanden is verhuurd, lag zo’n 20 procent hoger dan een jaar eerder.

Volgens NVM-voorzitter Onno Hoes gebeurt er veel op de huurmarkt. Expats van grote internationale bedrijven die in Nederland werken zijn teruggekeerd naar hun thuisland, waardoor veel huurwoningen vrij zijn gekomen. Ook zijn in de afgelopen maanden diverse nieuwbouwprojecten opgeleverd, waardoor meer huurwoningen beschikbaar zijn.