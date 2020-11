Election Night kan nog vele dagen gaan duren

Election Night in de Verenigde Staten dreigt uit te lopen op een Election Week – op zijn minst. De presidents- en Congresverkiezingen zijn dinsdag niet uitgemond in een landslide, blowout of clean sweep, zoals het in het bombastische jargon van Amerikaanse media heet. Vanwege het dit jaar ongekend grote aantal vroege en per post uitgebrachte stemmen, kan het mogelijk tot vrijdag duren voordat enige zekerheid ontstaat over de volgende bewoner van het Witte Huis. En het kan nog veel langer de vraag blijven of die president zal kunnen regeren met een meerderheid in de Senaat.

In 2000 was het Florida, dit jaar lijkt Pennsylvania de staat te worden, waarnaar de halve wereld in de komende dagen/weken/maanden (?) zal kijken.

Het belette de president er niet van om rond half 3 lokale tijd op televisie al min of meer de overwinning op te eisen. Hij stelde „rechtstreeks naar het Hooggerechtshof te stappen”, omdat het „stemmen moet stoppen” vanwege „massale fraude”. In werkelijkheid zijn de stembussen er op tijd gesloten en hadden lokale autoriteiten vooraf al gewaarschuwd waarschijnlijk pas deze vrijdag een definitieve uitslag te kunnen melden. Trump genoot ’s nachts echter een voorsprong in de tussenstand, omdat zijn kiezers vaker op verkiezingsdag zelf gestemd hebben en die stemmen als eerste geteld worden.

Geboortestaat Biden

Maar de voormalige industriestaat, waar 77 jaar geleden Joe Bidens wieg stond, kon vannacht nog geen uitslag melden. Dat was geheel verwacht: stemmen die hier vóór verkiezingsdag zijn uitgebracht, zullen er pas vanaf woensdag geteld gaan worden. Heel anders dan in die andere grote swing state, Florida, waar dat al meteen na ontvangst gebeurt. De Sunshine State kon zodoende al relatief vroeg in de avond aan Trump toegewezen worden. Ook Texas, de staat die de Democraten al jaren hopen te veroveren, bleef uiteindelijk simpel in Republikeinse handen.

Hiermee blijft Pennsylvania nu over als voornaamste electorale hoofdprijs. De staat heeft 20 kiesmannen te vergeven op een totaal van 538 in het Electoral College, dat in het getrapte Amerikaanse kiesstelsel uiteindelijk de president aanwijst. Maar het is zeker niet de enige staat die nog onbeslist is. Aan diep in de Amerikaanse nacht gold nog een handvol staten als ‘too early to call’.

Naast Pennsylvania noemde Trump in zijn toespraak ook Wisconsin en Michigan, twee andere oude arbeidersstaten die in 2016 verrassend (en zeer nipt) voor hem kozen. Ze maakten lang deel uit van de zogenoemde blauwe muur in het voormalige industriële hart van de VS. Maar vier jaar geleden wendden lageropgeleide, witte kiezers zich er teleurgesteld af van Hillary Clinton en de Democratische partij. De politieke buitenstaander Donald Trump en zijn belofte van een nationaal reveil kregen er het voordeel van de twijfel.

Dinsdag moest blijken of Trump dit vertrouwen nog steeds geniet. Of dat Biden zich er succesvol had weten te verkopen als telg van Scranton, een mijn- en spoorwegstad in het noordoosten van de staat. De oud-vicepresident gebruikte die roots om zich af te zetten tegen de New-Yorkse miljonairszoon Trump. „Het is Scranton tegen Park Avenue”, hield Biden niet op te herhalen en gaf de president zo een populistisch koekje-van-eigen-deeg.

Trump probeerde die aanval tijdens de campagne af te slaan door te wijzen op de klimaatparagraaf in Bidens partijprogramma. Daarin bepleiten de Democraten een geleidelijke uitfasering van fossiele brandstoffen, dus ook van schaliegas, dat onder meer in Pennsylvania gewonnen wordt. In debat met Biden stelde Trump dat de Democraten een verbod op dit zogenoemde fracking willen invoeren.

In Wisconsin en Michigan probeerde Trump kiezers onder meer vast te houden met een boodschap van orde en tucht en met verzet tegen coronamaatregelen. Zo reisde hij naar Kenosha, Wisconsin, kort nadat daar dodelijke ongeregeldheden uitbraken in reactie op het neerschieten van een zwarte man door de politie. Trump toog naar het stadje waar een zelfverklaarde 17-jarige burgerwacht kort daarvoor in een schermutseling was geraakt met omstanders en daarbij twee van hen doodschoot.

Uithalen naar de gouverneur

Aangaande Michigan haalde hij maanden uit naar de Democratische gouverneur van de staat. Deze Gretchen Whitmer bekritiseerde hij onder meer om haar lockdowns tegen het virus. Hij ging daar mee door ook nadat gewapende rechtse militieleden kortstondig het Capitool van hoofdstad Lansing binnendrongen. En ook nadat de federale recherche FBI een verondersteld ontvoeringscomplot tegen de gouverneur ontmantelde. Leden van een anti-overheidsmilitie zouden haar hebben willen ontvoeren en mogelijk terechtstellen. Trump liet zijn aanhang „sluit haar op” scanderen.

Maar het was dinsdagnacht niet alleen in de voormalige blauwe muur spannend. In het verre westen won Biden nipt Arizona. In Nevada was er nog geen uitslag te melden. Ook Maine, in het uiterste noordoosten, ging naar Biden. In zuidelijke staten Georgia en North Carolina, tot voor kort zekere Republikeinse bolwerken, was het met meer dan 90 procent van de stemmen nog ‘too early to call’, al stond de Republikein hier wel licht voor. Trumps voorbarige claim op de zege, zou erop kunnen wijzen dat hij er niet meer vertrouwt op een goede afloop zodra alle stemmen geteld zijn.