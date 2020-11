Een nieuwe neus voor een antiek beeld was geen bezwaar

Alleen een handjevol familievrienden en experts heeft er iets van gezien: de legendarische collectie Torlonia, een verzameling van 620 beelden, sarcofagen, vazen en reliëfs uit de Romeinse tijd. Het is de grootste particuliere collectie op dit gebied. De familie heeft geprobeerd afspraken te maken over een apart publiek museum om de collectie onder te brengen, maar daar is nooit iets van gekomen.

Decennialang stonden de beelden te verstoffen in twee palazzo’s in Rome. Maar nu zijn, met een paar maanden coronavertraging, 92 topstukken uit deze collectie te zien op een indrukwekkende tentoonstelling in de Italiaanse hoofdstad.

Het verhaal begint eind zeventiende eeuw in de Auvergne, in de buurt van Lyon. Daar woont Antoine Tourlonias, een eenvoudige koopman en boer. Een oudoom van hem is pastoor en die geeft Antoines zoon Marin het eerste zetje omhoog op de sociale ladder. Marin wordt assistent van een invloedrijke abt, komt in Rome terecht en krijgt een vergelijkbare functie bij de Spaanse kardinaal Acquaviva. Als die in 1747 overlijdt, krijgt Marin – inmiddels Marino – een deel van de erfenis. Met dat geld begint hij een stoffenwinkel. De zaken gaan zo goed dat Marin mensen ook geld gaat lenen. Dan komt het fortuin van de familie, veritalianiseerd tot Torlonia, in een stroomversnelling.

Marino’s zoon Giovanni bouwt de financiële activiteiten van zijn vader uit tot misschien wel de belangrijkste bank van Rome. Hij wordt bankier van pausen en financieel adviseur van de familie Bonaparte en krijgt als dank voor bewezen diensten de ene adellijke titel na de andere. Hertog van Bracciano. Markies van Romavecchia. Prins van Civitella Cesi. Zijn feesten zijn legendarisch – de Franse schrijver Stendhal spreekt over „opperste elegantie”. De combinatie van geld en titels geeft hem ook de mogelijkheid om veel villa’s en landerijen in Rome en omgeving te kopen en de familie Borghese naar de kroon te steken als de grootste grondeigenaar. Maar in vergelijking met de Borgheses en andere families als de Orsini’s en Ludovisi’s heeft Giovanni Torlonia één ding niet: een verzameling overgeërfde kunstschatten om de familienaam luister bij te zetten en de bezoekers te imponeren.

Rond 1400 waren adellijke families in Rome beeldhouwwerk uit de glorietijd van het Romeinse rijk gaan verzamelen. Eeuwenlang was daar weinig aandacht voor geweest. Er waren nog geen serieuze opgravingen en wat er van die Romeinse erfenis zichtbaar en beschikbaar was, werd vaak hergebruikt als bouwmateriaal voor nieuwe projecten. Met de Renaissance en de opkomst van het humanisme herleeft de belangstelling voor het Romeinse verleden. Antieke beelden worden een integraal onderdeel van villa’s en tuinen, ook al omdat de eigenaars hiermee een indrukwekkend familieverleden willen suggereren.

Overigens gaat het daarbij niet, zoals de tentoonstelling laat zien, allereerst om historische zuiverheid. Volgens de dan geldende norm staat de esthetische uitstraling van een beeldhouwwerk voorop. Een ‘kapot’ beeld maakt geen indruk. Als er een neus of arm ontbreekt, zet een restaurateur er zonder gewetensbezwaren een nieuwe op, liefst van een stuk marmer dat ook antiek is, en probeert de restauratie dan te verdoezelen door de overgang te bewerken.

Het kan ook verder gaan. Op de tentoonstelling is een aantal beelden te zien waarbij dat begrip ‘restauratie’ ruim is geïnterpreteerd. Oude borstbeelden zijn op een nieuwe sokkel gezet. Voor het herstelde beeld van een man en een vrouw zijn twee duidelijk verschillende soorten marmer gebruikt. Bij een borstbeeld van een man met kort haar blijken er, onder een kale nek, toch ineens lange lokken over de bovenkant van zijn mantel te hangen. En naarmate er minder nieuwe oude beelden beschikbaar kwamen, namen restaurateurs meer vrijheden om met een collage van oude originele stukken, oud marmer en nieuw marmer toch een nieuw pronkstuk te maken.

Giovanni Torlonia koopt wat er aan beelden beschikbaar komt, maar in de vele villa’s die hij inmiddels in bezit heeft gekregen, is ruimte voor veel meer – en zijn groeiende status vraagt ook om meer. Tweemaal slaagt hij erin in één keer een grote hoeveelheid beelden in bezit te krijgen.

De eerste keer is na het overlijden in 1799 van Bartolomeo Cavaceppi, een beroemde beeldhouwer en restaurateur. Cavaceppi laat de inhoud van zijn werkplaats, een enorme hoeveelheid beelden, antieke brokstukken en resten modern marmer, na aan de Academie van San Luca, een soort kunstacademie. Maar die besluit de collectie toch te veilen. De stad heeft dan een periode van strijd achter de rug tussen Franse en Napolitaanse troepen die een zware tol had geëist. Giovanni Torlonia is op dat moment de enige die een enigszins aanvaardbaar bedrag op tafel kan leggen. Hij bemachtigt de collectie voor een koopje.

Jaren later slaat de bankier-verzamelaar zijn tweede grote slag. De familie Giustiniani is in financiële problemen geraakt en wil het grootste gedeelte van haar befaamde collectie beelden verkopen aan de Fransen. Dat loopt spaak, en Giovanni Torlonia schiet de familie in 1809 te hulp met een enorme lening, met die beelden als onderpand – 267 stukken, volgens de akte. Er volgen jaren van gesteggel, maar het einde van het verhaal is dat de familie Giustiniani niet kan voldoen aan haar financiële verplichtingen en dat Giovanni Torlonia de beelden in eigendom krijgt.

Een van de kopstukken uit die collectie is een bijna levensgrote liggende geit, een beeld waarover veel bezoekers op een Grand Tour van Italië met verrukking hebben geschreven. Het lijf is uit de eerste eeuw en enigszins verweerd, terwijl de fijn gebeeldhouwde kop wordt toegeschreven aan de geniale barokkunstenaar Gian Lorenzo Bernini.

Een ander topstuk is de kop van de door de jaren getekende Euthydemus van Bactria, uit de hellenistische tijd – het grootste deel van de rand van de hoed is gerestaureerd. Een beeld dat in de zeventiende eeuw veel kunstenaars heeft geïnspireerd is zelf een kopie: de sobere, twee meter hoge Hestia Giustiniani is een Romeinse kopie van een Grieks standbeeld uit de vierde eeuw voor Christus, een beginfase van de klassieke Griekse beeldhouwkunst.

Als Giovanni Torlonia in 1829 overlijdt, laat hij zijn titel en het grootste deel van zijn bezittingen na aan zijn zoon Alessandro, zijn derde zoon en vierde kind, maar degene aan wie hij het beste ondernemersinstinct toeschrijft.

Alessandro maakt die verwachtingen zowel op financieel als kunsthistorisch gebied waar. Hij breidt de ‘collectie van collecties’ verder uit. Niet door grote aankopen, maar door opgravingen op het veertigtal landgoederen dat de familie in bezit had, vaak in gebieden die toentertijd buiten de Romeinse stadsmuren lagen en ook al door de Romeinen als buitenverblijf werden gebruikt.

Dat levert vondsten op zoals het serene ‘Meisje van Vulci’, het beeldmerk van de tentoonstelling, gedateerd rondom het begin van de jaartelling. Of de ‘Oude man van Otricoli’, een kop uit de eerste eeuw die op een moderne buste is geplaatst. Ook het verhalende basreliëf van de ‘Portus Augustus’, een kunstwerk dat veel studenten van de Oudheid tot op heden alleen kenden van oude foto’s, is onder toezicht van Alessandro opgegraven.

De tentoonstelling sluit af met een staande Hercules, de mythologische held die in veel beelden en reliëfs terugkomt. In dit beeld zijn de tientallen breuklijnen duidelijk zichtbaar gelaten. De bijna twee meter hoge afbeelding van de held, met knots en leeuwenhuid, is samengesteld uit 112 verschillende stukken. Grote delen van de torso zijn van een antiek standbeeld, en de puzzel is afgemaakt met andere stukken marmer, antiek en modern. Het is een pastiche, een memento dat bij sommige ingrijpende restauraties uit oude kunst nieuwe kunst is ontstaan.

