De verschijning van mijn nieuwe roman Ilyas viel samen met de invoering van de gedeeltelijke lockdown. De boekpresentatie werd gecanceld. Daarna sneuvelden ook alle lezingen en optredens in boekhandels. Een vriend van mij die een restaurant heeft zei: „Je moet naar de mensen toe.” Hij liet zijn gerechten thuisbezorgen, maar voor schrijvers bestond geen platform van bezorgers met vierkante rugtassen. Daarom besloot ik mijn roman zelf bij de mensen thuis te brengen.

Ik deed dat in Rotterdam op hardloopschoenen. Een boek koelt niet af zoals een pizza, en voor een boek maakt het ook niet uit of je ermee schudt. Ik rende over bruggen, langs kades, door parken, en drukte op tientallen deurbellen. De thuiswerkende mens deed open: vrouwen in pyjama en mannen met wilde haren. Ik zag vele soorten pantoffels, en ook een nachthemd met een vlek. Op sommige adressen kreeg ik een glaasje water of een stukje fruit. De espresso sloeg ik over, omdat ik bang was voor een nadelig effect op de darmen. In mijn hardloopgroep was bij een van de renners een gelletje met cafeïne slecht gevallen tijdens de marathon. Hij had een spoor achtergelaten.

Ik legde 45 kilometer af en bezorgde totaal 61 gesigneerde exemplaren. Toen de avond viel kreeg ik gelukkig hulp van andere hardlopers en mijn kinderen – samen sterk voor de literatuur.

Mijn uitgever was enthousiast over de bezorgronde en besloot dat ik mijn boek ook in Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Haarlem aan huis moest brengen. „De odyssee van Ilyas!” riep mijn redacteur. Ik mompelde iets over versleten zolen en krakende knieën, maar daar was weinig oor voor. Wie niet hoestte in tijden van corona moest voort.

„O… Bent u niet van de Jumbo?”

Gelukkig was fietsenproducent Mokumono bereid mij te sponsoren met een sportieve, lichtgewicht e-bike. Zo maakte ik mijn rondes in andere steden: zoevend van adres tot adres, van lezer tot lezer. Meestal werd ik met een grote glimlach ontvangen, soms was er niemand thuis en liet ik mijn roman door de brievenbus glijden met een briefje: „Uw bezorger wenst u alvast fijne feestdagen en veel leesplezier.”

Op andere adressen kwam ik er niet zo snel vanaf. Een oudere dame begon een verhoor over mijn roman Mama Tandoori. Hoe ging het met mijn moeder? Zag ik haar nog wel? Had ze ook royalty’s ontvangen?

Een bewoner van een flat in Utrecht wilde dat ik de bestelling naar boven zou brengen, naar de 23ste verdieping. „Kunt u niet naar beneden komen?” vroeg ik, denkend aan de stapel boeken die ik nog moest bezorgen. Er volgde een klaterende tirade die na een interruptie mijnerzijds overging in de vraag: „O… Bent u niet van de Jumbo?” Even later stond de man met een ietwat geforceerde glimlach voor mijn neus. Je leert je lezers zo nog eens kennen.

Den Haag en Haarlem staan op het tourschema, inmiddels heeft ook Blaricum zich aangemeld, en er komen meer verzoeken binnen. Fietsend door de regen vraag ik me soms af: ben ik een bezorgende schrijver of een schrijvende bezorger?