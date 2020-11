Drie swing states: wat zijn de regels bij too-close-to-call?

In een aantal belangrijke swing states draaien de Amerikaanse presidentsverkiezingen uit op een nek-aan-nekrace. Dit kan leiden tot een verkiezingsuitslag die too close to call is; het verschil is dan te klein om een winnaar uit te roepen. Mocht dat gebeuren, dan gelden in iedere staat andere kieswetten, waarbij andere voorwaarden gelden voor een eventuele hertelling. Dit zijn de regels in Georgia, Wisconsin en Pennsylvania op een rij:

In Pennsylvania , waar pas driekwart van de stemmen is geteld, schrijft de wet een automatische hertelling voor als het verschil tussen de kandidaten binnen de 0,5 procentpunt valt. Drie kiesmannen dienen binnen vijf dagen een aanvraag in voor de hertelling. Het hertellen moet vervolgens vóór 29 november worden voltooid.

