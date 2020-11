Docenten KABK geschorst na publicaties over wangedrag

De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag schorst per onmiddellijk twee docenten van haar stafteam. Dat meldt de academie in een persbericht op de website. Het besluit is volgens KABK-directeur Marieke Schoenmakers genomen omdat de academie een plaats moet zijn „waar studenten zich veilig voelen”. „Dat is voor ons een topprioriteit”, aldus Schoenmakers. Namen wil de KABK niet noemen.

Eén KABK-docent kwam afgelopen weekeinde negatief in het nieuws, nadat NRC een onderzoek publiceerde over het jarenlang seksueel en ander grensoverschrijdend gedrag door KABK-alumnus Julian Andeweg. Andeweg zat van 2008 tot 2012 op de academie en maakte tot eind 2013 gebruik van alle faciliteiten. Zijn grenzeloze gedrag op het gebied van onder andere drank, drugs, (seksuele) intimidatie en diefstal werd volgens meerdere oud-studenten onvoldoende aan banden gelegd door de staf van de KABK. Een klacht indienen was volgens hen lastig, omdat de staf Andewegs artistieke kwaliteiten hoog had zitten.

In het artikel klaagden oud-studenten over de “vervagende grens” tussen werk en privé bij sommige stafleden. Zo getuigden meerdere oud-studenten dat een docent feestjes bij studenten thuis bezocht, dat hij flirtte met studenten en af en toe drugs mee gebruikte – wat de docent overigens zelf ontkent. Daags na de publicatie in NRC verscheen online een instagram-account waar studenten en alumni meerdere anonieme beschuldigingen uitten over grensoverschrijdend gedrag tegen twee bij naam genoemde stafleden van de KABK.

Intern onderzoek

De schorsing van nu is „tijdelijk”, aldus Schoenmakers. Dit om „rust en ruimte” te creëren die nodig is om het gisteren aangekondigde, interne onderzoek dat de KABK wil doen naar grensoverschrijdend gedrag op de academie, „zorgvuldig” uit te voeren. De medezeggenschapsraad van de academie roept iedereen die verbonden is aan de KABK – staf, directie, studenten en ander personeel – op om zich op 8 november uit te spreken over de academie als veilige plaats voor kunst, kunstenaars en anderen.

NRC deed maandenlang onderzoek naar Andeweg, sprak daarvoor ruim tachtig mensen en verzamelde talloze documenten en getuigenverklaringen. In het artikel beschuldigen twintig mensen Andeweg van verkrachting en/of aanranding, stalking, huiselijk geweld en intimidatie. Justitie is recent een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Andeweg heeft niet willen reageren op de beschuldigingen.