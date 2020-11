De vis of ik

Elk seizoen bezoekt een visser minstens éénmaal de zee. Ook in de barre winters. Dat is niet alleen de wens van de visser, dat is ook wat de zee verlangt van zijn vissers, anders zal ze hen niet belonen. „If you can’t handle me at my worst, you don’t deserve me at my best”, zo fluisteren de golven aan de goede verstaander. Dus moest ik ook dit najaar buitengaats; het visvirus is sterker dan het coronavirus.

Wekenlang bestudeerde ik de Europese zeekaart, in- en uitzoomend langs de grilligste kusten. Met de schaalbalk speurde ik afstanden en dieptes, vergeleek stromingen en winden, analyseerde filmpjes en foto’s, en ontdekte magische zeebochten met kristalhelder water. Vooral was ik gebrand op verre rotseilandjes, stekjes die strand- en kantvissers nooit bereiken maar m’n kajak mij wel kan brengen. Hoe verder van de kust hoe dieper de zee en hoe dieper de zee hoe groter de vis en hoe groter de vis hoe groter het gevaar en hoe groter het gevaar hoe eerlijker de strijd. Immers, als de inzet de dood is, dan graag van twee kanten. Kajakvissen op zee maakt vis en visser lotgenoten: óf de vis sterft óf de visser verzuipt.

Aanvankelijk had ik zuidelijk Sardinië op het oog. Kajak, peddels, pomp, zwemvest, alles lag al ingepakt voor het bagageruim. Echter, vlak voor mijn boeking gooiden de Sardijnse autoriteiten roet in ’t eten; een verplichte 48-uurs-tevoren negatieve Covid-test. Op zichzelf geen beletsel, maar de puinhoop bij onze GGD’s vormde een obstakel. Ik moest mijn plannen omgooien en het werd: Ibiza, hét party-eiland! Vissen, trance & xtc, een niet voor de hand liggende combinatie, of misschien juist wel.

Eindelijk was het zover, de wekker rinkelde in alle vroegte, een uur later lag de kajak stevig opgepompt naast mij, kop in ’t water, vin in het zand gedrukt. Hengeltuig, vislijn, drijfanker, diepgevroren stukken pijlinktvis, garnalen, alles lag klaar. De rubberboot gemonteerd op eigen spierkracht, het stoeltje opgeblazen met de longen; mijn eigen lichaam zou mij dragen op de golven.

De ochtendnevel loste langzaam op en een vogel krijste onheilspellende kreten. Geen sterveling om tegen te praten. Niets deed er meer deed toe, Amerikaanse verkiezingen, liquidaties in binnensteden, persconferenties van Rutte; de wereld zonk in het niet. Ik stond daar moederziel alleen, in een verborgen baai omringd door duisternis en gefluister van sinistere golven, oog in oog met een blauw wezen. Een entiteit die mij met één pink kan verzwelgen en niemand die het zal horen, alleen de sterren kunnen getuigen.

Toen ineens begreep ik pas dat al dat gehengel van mij moest leiden naar dit ene moment hier aan de muil van de zee. Voor ik instapte haalde ik nog éénmaal diep adem: de vis of ik.