De verkiezingen van 2020 lopen uit op net zo’n nek-aan-nekrace als in 2016

Een eerste écht belangrijke overwinning voor president Trump heeft zich aangediend. De grote swing state Florida, goed voor 29 kiesmannen, bleek kort na middernacht aan de Amerikaanse oostkust, rond half zeven ’s ochtends Nederlandse tijd, gewonnen door de president, met een voorsprong van zo’n 3 procentpunt op zijn rivaal Joe Biden.

De overwinning werd door Amerikaanse media toegeschreven aan de enthousiaste steun onder latinokiezers, die in Florida vanouds communistenvreters van Cubaanse origine zijn – een groep die door Trump is bestookt met waarschuwingen tegen ‘socialist’ Joe Biden.

Zonder Florida zou Trump nauwelijks kans hebben gemaakt op herverkiezing. Biden heeft zonder Florida een lange weg te gaan. Hij moet Trump verslaan in Texas of Arizona, en in zeker twee van de vanouds Democratische bolwerken in de zogenoemde Rust Belt, staten als Pennsylvania, Wisconsin en Michigan. Dat zijn staten die de Republikein Trump in 2016 verrassend veroverde op Democraat Hillary Clinton – met heel kleine verschillen. De uitkomsten in al die staten waren rond dit tijdstip nog niet te voorspellen. In Pennsylvania, de belangrijke staat aan de oostkust, verwacht de voor de verkiezingen verantwoordelijke secretary of state zelfs dat de uitslag vrijdag pas binnen is. Stembiljetten mogen in die staat, na een uitspraak van het hoogste gerechtshof, nog dagen na de verkiezingen worden geteld.

Gerieflijke voorsprong

De gerieflijke voorsprong die verscheidene peilingen aan Biden gaven – op basis van wekenlang stabiele peilingen – lijkt in elk geval bedrieglijk te zijn geweest. De presidentsverkiezingen van 2020 zijn uitgelopen op net zo’n nek-aan-nekrace als in 2016. Destijds behaalde Trump 306 kiesmannen. In het getrapte kiesstelsel van de Verenigde Staten wordt de kandidaat die 270 kiesmannen verovert, volgens het principe winner takes all per staat, president. Rond middernacht aan de oostkust had Biden 209 kiesmannen veroverd en Trump 118.

In de eerste helft van de avond diende zich een patroon aan waar analisten al voor hadden gewaarschuwd. In verschillende staten die doorgaans worden veroverd door de Republikeinse Partij, lag Biden aanvankelijk voor. Dat gold in Ohio, in Texas en Arizona. Dat had te maken met de volgorde waarin de stemmen werden geteld. De zogeheten ‘vroege stem’, stembiljetten die door kiezers eerder bij het stembureau waren afgeleverd, werden daar het eerst geteld, soms zelfs voor verkiezingsdag. Democratische kiezers waren daarbij oververtegenwoordigd, zo was al eerder in peilingen naar voren gekomen. In de loop van de avond haalde Trump Biden in. Rond middernacht oostkusttijd lag de president voor in Ohio en Texas. In Arizona , een staat met elf kiesmannen, lag hij verrassend achter op Biden. Ook de Republikeinse kandidaat voor de Senaatszetel lag op dat moment achter op haar Democratische rivaal.

Senaatsrace even belangrijk

De Senaatsrace is voor de komende vier jaar misschien wel even belangrijk als het presidentschap. De Republikeinse meerderheid heeft de laatste jaren van Obama’s ambtstermijn lamgelegd en Trump een rode loper gegeven bij het benoemen van rechters. Ook smoorde vrijwel elk wetsvoorstel dat uit het in meerderheid Democratische Huis van Afgevaardigden kwam, in de Senaat. Nu dit jaar een meerderheid van de Senaatszetels waarover wordt gestemd door Republikeinen worden bezet, leken de Democraten een gerede kans om een meerderheid te veroveren. Ze moesten, om zeker te zijn, vier Senaatsraces winnen. In Colorado is dat gelukt. In Alabama raakten ze, zoals verwacht, weer een zetel kwijt aan de Republikeinen. Senator Lindsey Graham van South Carolina, een invloedrijke Republikein, wist zijn zetel ternauwernood te behouden, tegenover een rivaal die veel meer geld in de race had gestoken.

De Democratische leider in het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, kon halverwege de uitslagenavond aankondigen dat haar partij de meerderheid in het Huis behoudt en iets zal uitbreiden.