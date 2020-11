De streep door alle vakanties, ski en zon, is een nieuwe klap voor de reisbranche

Nu met gratis coronatest! Reisorganisatie TUI adverteert op zijn website voor een zonvakantie naar de Canarische Eilanden. „Inclusief sneltest.” Alsof het gaat om een gratis huurauto of een inbegrepen wellness-arrangement.

Tot dinsdagavond was de Spaanse eilandengroep nog een van de weinige mogelijke bestemmingen voor een zonvakantie in de komende weken. Maar nu premier Mark Rutte (VVD) dinsdagavond iedereen dringend heeft opgeroepen om deze winter zo veel mogelijk thuis te blijven, heerst verwarring in de reisbranche.

Rutte was op zich duidelijk tijdens de persconferentie: „Maak en boek geen reizen naar het buitenland, tenzij strikt noodzakelijk”. Zo zette de premier een streep door alle vakanties, zon en ski, tot en met half januari.

Maar wie liever afgaat op de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken kan op dit moment nog wel naar de Canarische Eilanden. En naar delen van Griekenland, Curaçao en Bonaire (en naar het minder zonzekere Zweden). Die gebieden hebben nog het reisadvies ‘geel’: ‘let op, veiligheidsrisico’s’. De rest van de wereld is oranje, aldus Buitenlandse Zaken. In die landen is de besmettingsgraad te hoog of – een meer praktische waarschuwing – moeten toeristen uit Nederland in quarantaine bij aankomst.

De grote reisorganisaties kregen sinds woensdag veel telefoontjes van klanten die vragen of zij nog op vakantie kunnen, zegt een woordvoerder van Corendon. Het bedrijf, dat in juni nog coronatests wilde aanbieden bij reizen naar Turkije maar daar alsnog van afzag, heeft woensdag besloten alle vakanties naar de Canarische Eilanden te annuleren tot en met half januari. „Dat geeft de meeste duidelijkheid aan klanten. En zo voorkomen we moeilijke discussies”, zegt de woordvoerder. Het zou gaan om enkele honderden reizigers. Zij kunnen een andere reis boeken – „voor Curaçao is veel belangstelling” – of een voucher krijgen.

TUI blijft voorlopig wel vakanties aanbieden naar de Canarische Eilanden. „We hebben de reizen naar de Canarische Eilanden weer opgestart sinds afgelopen weekend”, zegt een woordvoerder van de grootste reisorganisatie van Nederland. „Wij willen ze blijven aanbieden zolang er een geel reisadvies is. We zien ook dat er belangstelling voor is.” TUI reist niet naar oranje gebied, zoals Oostenrijk, de belangrijkste wintersportbestemming voor Nederlanders.

‘Een dramatische boodschap’

Het dringende advies van Rutte is een nieuwe klap voor de reisbranche, zegt Frank Oostdam. De voorzitter van brancheorganisatie ANVR noemt de aankondiging van Rutte teleurstellend en buitenproportioneel, maar geen verrassing. „Het blijft een dramatische boodschap voor onze reisbedrijven die al ruim acht maanden praktisch stilliggen.”

Oostdam spreekt van een „duivels dilemma” voor het kabinet, maar zegt ook dat de reisbranche al veel maatregelen heeft genomen om mensen veilig op vakantie te laten gaan en dat reizen maar voor pakweg 2 procent bijdraagt aan de coronabesmettingen. „Dat is niet niks, maar ook niet heel veel.” Het maakt weinig uit waar je bent, zegt hij. „Het gaat niet om de vakanties op zich. Wat de coronamaatregelen betreft hebben we een gedrags- en handhavingsprobleem. Ik zou nu zelf liever op de Canarische Eilanden zitten. Daar zijn minder besmettingen dan hier.”

De ANVR pleit voor meer sneltests voorafgaand aan vakanties: wie op Schiphol positief test, gaat niet mee op reis. „De sector is ook bereid daaraan financieel bij te dragen.”

Lees ook het interview met Mattijs ten Brink, baas van reisorganisatie Sunweb, over de coronacrisis.

Volgens de brancheorganisatie hebben reisondernemingen in Nederland het afgelopen jaar 85 tot 90 procent minder omzet gehaald. De woordvoerder van TUI onderschrijft dergelijke cijfers, maar wil verder geen details geven totdat het moederbedrijf begin december zijn financiële resultaten heeft gepubliceerd.

De coronacrisis kostte tot nu toe 20 tot 30 procent van de 22.000 werknemers in de sector hun baan. Dat loopt volgens de ANVR de komende maanden op tot 45 à 50 procent.

Reisbedrijven maken gebruik van generieke steunmaatregelen zoals de NOW-regeling. De sector – grote en kleine bedrijven – heeft daarnaast de hoop gevestigd op de zogenoemde ‘voucherbank’. Reisbedrijven zouden tegen gunstige voorwaarden een lening moeten kunnen krijgen van de overheid om reizigers terug te betalen die hun voucher willen inruilen voor geld. Vanaf maart gaat dat spelen als de eerste toeristen hun vouchers inwisselen die een jaar geldig waren. In totaal staat voor circa 950 miljoen euro uit aan vouchers.

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken, CDA) heeft vorige week toegezegd in de Tweede Kamer en op tv dat zo’n voucherbank er komt. Die zou voor 1 december rond moeten zijn. De regeling moet nog wel worden goedgekeurd door de Europese Commissie omdat die neerkomt op staatssteun aan het bedrijfsleven.