De culturele sector mag het opknappen. Dat is onbegrijpelijk

Dit gaat nu eens even niet over de kunstenaars. Dit gaat over hun publiek. Over u en over mij. Over mensen die het aangenaam vinden om voor cultuur de deur uit te gaan. Of opwekkend. Of probaat tegen het corona-chagrijn. Of gewoon, omdat het lekker is om iets mee te maken wat ze zelf niet konden verzinnen. En dat hoef je ook niet, want daarvoor heb je de bioscoop. Een tentoonstelling. Het theater. De concertzaal. Hoe vaker je gaat, des te meer je ervan wilt. Net drugs, maar dan niet zo ongezond.

Ik ben bijvoorbeeld stevig verslaafd. Sinds in een zaal maximaal dertig mensen verantwoord worden geacht, ben ik als een malloot aan het reserveren. Want alle timeslots zitten erg snel vol.

Afgelopen week ging ik naar het Amsterdamse Rijksmuseum voor de foto’s van Ed van der Elsken, en bekeek vooral zijn fotografische treurdicht met een man die voor de hoeven van het paard van Sinterklaas onderuit was gegaan. Ik zag in het Rijks trouwens ook de greep op leegte van fotograaf Willem Diepraam, starend naar de daken van Parijs, overgoten met oranje, slechts bevlogen door een duifje. Ik bezocht twee voorstellingen in een klein Amsterdams theater, de ene over wat er met je gebeurt als je vader een verwarde man wordt (Istanbul), de andere een pamflet tegen de klimaatontwrichting (De zaak Shell). En o ja, het mooiste vergat ik bijna: in een loods gaf ik me over aan Spectrum, een installatie waarmee Boukje Schweigman mijn gevoel voor zwaartekracht ondermijnde en me te grazen nam met muziek en kleur.

Maar wacht eens even, kan dat allemaal? Neem je Covid-19 wel serieus?

Nergens ben ik zo veilig als op die culturele vluchtheuvels

Zeker neem ik die serieus, en hoe. Ik ben die vrouw die met beledigend grote bogen afstand neemt. Die vuil kijkt naar wie in de supermarkt geen mondkapje draagt. Maar nergens ben ik zo veilig als op die culturele vluchtheuvels, met hun timeslots, geminimaliseerde bezoekersaantallen, anderhalvemeter-strepen, verplichte mondkapjes en strikt voorgeschreven routes. De culturele sector weet wat er op het spel staat en houdt zich fanatiek aan de regels – geen bioscoopconcern wil bekend worden als coronabrandhaard.

Publiek beroofd

Maar nu zijn we toe aan de volgende semi-lockdown. De ziekenhuizen raken overvol, het aantal zieke en zwaarzieke mensen móét omlaag. Dat is begrijpelijk. En de culturele sector mag het opknappen. Die gaat op non-actief, inclusief de bibliotheken. Dat is nou weer onbegrijpelijk. Niet alleen omdat het aantal positief getesten blijft dalen, maar ook nergens uit blijkt dat er vooral besmet wordt in musea, bioscopen, theaters en bibliotheken.

Rutte noch De Jonge heeft ook maar één warm woord voor kunst over

„Gaat sluiten van theaters, musea en bioscopen echt het verschil maken?”, vraagt het Utrechtse poppodium Tivoli het kabinet en ik vraag het met ze mee. Het is een retorische vraag, het antwoord galmt mee: Nee!

De zalen gaan dicht, het publiek wordt beroofd en het is allemaal voor niets.

Want waar wordt er nou besmet, kabinet? Niet in die winkels waar afstand houden niet lukt, maar wel in die concertzalen? Niet in de sportscholen, met hun gezweet en gehijg, maar wel in musea? Echt? Denken jullie dat werkelijk?

Met deze maatregelen laten de verantwoordelijke ministers zich kennen. Ze laten de zogeheten contactberoepen doorwerken, de kappers voorop – als je haar maar goed zit, die oude wet kennen mannen die naar buiten treden. Ze houden de sportscholen open, vanwege „de volksgezondheid”. Voor mijn part, al sport ik nooit in een sportschool, en het gaat goed met mij, dankuwel. Maar zij komen er wel, of ze hebben vrienden die er komen, en ze kennen de keel die de sportschoolhouder opzet, dus vooruit met de geit.

De dichte deuren van het DeLaMar Theater in Amsterdam. Foto Yentl Slik

Ze beweren intussen dat de maatregel niet anti-cultuur is. Het publiek mag niet meer naar theater, museum of bibliotheek om hun ‘reisbewegingen’ te beperken. Wat te slap is om serieus te nemen – alsof die reisbewegingen er niet zijn voor kappers, sportscholen, winkels.

Ogenblikkelijk stelde de Taskforce culturele en creatieve sector voor om de locaties juist open te houden voor publiek uit de omgeving. Nederland is zo groot niet, bij iedereen is wel iets in de buurt en die reisbeweging is ondervangen.

En dan komt het ultieme wiegelied: er wordt gezocht naar extra financiële steun voor de culturele sector. Ja, dat zijn de kunstenaars. Maar ik heb het even over ons. Wij, het publiek, zitten zonder. Dat willen we verdragen als het helpt om de pandemie eronder te krijgen. Maar het lijkt niks uit te maken, het klopt allemaal alleen als kunst en cultuur je niet interesseren.

Kunst is alles wat niet hoeft, zegt de schrijver K. Schippers. En zo is het. Maar dat betekent niet dat je het weg kunt doen.

Het kabinet denkt van wel. De cultuur? Die kan dicht. Hoezo? Ik kijk naar de onhandige realityshow die ‘persconferentie’ heet. Ik wil het niet weten, maar ik zie het toch: die mannen interesseert cultuur geen bal. Rutte noch De Jonge heeft er ook maar één warm woord voor over. Zij vinden kunst en cultuur franje en dus kan de rest van Nederland ook wel zonder. Zij vinden u en mij rare snijbonen, en sturen ons naar de sportschool. Dat zal ons leren.

Dit voorjaar is onderzocht hoeveel rare snijbonen we hebben, in Nederland. 45 procent van de Nederlanders bleek cultuurbezoek tijdens de eerste lockdown te missen. En van wie gewend was eens per kwartaal voor cultuur de deur uit te gaan, zelfs meer dan 60 procent.

Wie veel gaat, raakt verslaafd en floreert erbij. Wie weinig gaat, kickt af. Die weet niet meer wat hij mist en mist dus niks. Zijn pech, moet hij zelf weten. Maar voor u, voor mij, voor een groot publiek, is kunst nu precies wat het leven kleur geeft. Draaglijk maakt. Vooral in barre tijden.

