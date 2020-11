De blauwe golf die uitbleef

Een blue wave zou het worden. Beleggers zetten dinsdag, de Amerikaanse verkiezingsdag, vol in op een zege voor de Democratische presidentskandidaat Joe Biden. Én op een meerderheid van de Democraten in de Amerikaanse Senaat én het behoud van de huidige meerderheid in het Huis van Afgevaardigden.

Zo zou president Biden ongehinderd een herstelprogramma voor de Amerikaanse economie kunnen lanceren en een effectief beleid tegen de pandemie kunnen voeren. Bovendien zou de weg vrij zijn voor grootschalige investeringen in de infrastructuur. Die zouden dan niet alleen de wegen, bruggen en spoorwegen opkalefateren en uitbreiden, maar ook een economische impuls geven.

Het effect van dat optimisme: een stijging van de aandelenkoersen, en in het bijzonder retailers, bouwbedrijven en financiële instellingen. De economische impuls zou wél extra overheidsuitgaven vergen, en de rente op staatsleningen ging dan ook wat omhoog.

Het liep allemaal anders – en dat zou niet bij één keer blijven. Al snel leek, nadat de eerste uitslagen en exitpolls binnen druppelden, dat de verwachte aardverschuiving in de richting van de Democraten er niet van kwam. Sterker nog, in de vroege Europese woensdagochtend draaide het verwachtingspatroon op de financiële markten volledig om, naar een winst voor president Trump. In Azië begonnen de koersen te dalen en Europa begon licht in mineur – zeker toen Trump de overwinning prematuur leek op te eisen en zinspeelde op fraude en een voortijdig staken van het tellen van de stemmen.

Met Trumps optreden ging een van de voordelen van de blue wave definitief verloren. Als Biden snel op een beslissende voorsprong was gekomen, dan zou er weinig reden meer zijn voor twijfel, verzet en lange juridische procedures rond de uitslag. Dat geeft onzekerheid, en beleggers houden daar niet van. Bovendien hadden beleggers pijnlijke herinneringen aan de verkiezingen van vier jaar geleden, waarbij Trump zo verrassend won van zijn Democratische tegenstander Hillary Clinton. Destijds lazen niet alleen de opiniepeilers, maar ook de financiële markten de stemming onder kiezers helemaal verkeerd.

Veel waarde werd woensdag aanvankelijk gehecht aan de windvaantjes op de internationale beurzen. De termijnhandel in de Amerikaanse S&P-500 index zelf, die overigens vaak wat aan de wilde kant is. Of de koersen van de Chinese renminbi en de Mexicaanse peso, die gevoelig zijn voor verwachtingen rond de Amerikaanse handelspolitiek.

Alle vaantjes wezen al snel op de kerende kansen voor Trump. Toch sloeg de stemming in de loop van woensdag opnieuw om, toen Biden weer kans leek te maken op de overwinning. Al was dat ook woensdagavond nog lang niet zeker.

Aandelen in Europa eindigden na een onzekere handelsdag hoger, met een winst van 1,9 procent voor Amsterdam, 2,2 procent voor de beurs van Frankfurt en 2,4 procent voor Parijs. Twee uur voor het sluiten van Wall Street stond de S&P-500 index 3,4 procent hoger. De Nasdaq, waarin techaandelen zwaar wegen, klom zelfs met bijna 5 procent.

Eind goed, al goed, dus? Dat dan ook weer niet: zonder daadwerkelijke verkiezingsuitslag blijft alles nog onzeker. En ook als de electorale gegevens blijven zoals ze zijn, is het nieuws voor beleggers niet zo goed als waarop werd gehoopt.

Tegen het sluiten van de markt was lang niet zeker dat, áls Biden de verkiezingen wint, hij ook slagvaardig zou kunnen gaan optreden. De kans dat Democraten een meerderheid krijgen in de Senaat werd bijzonder klein geacht. En een Senaat waarin de Republikeinen de meerderheid houden, is een flinke rem op veel plannen van een Democratische president.

Zo verbleekte het vergezicht van economische stimulering én ambitieuze plannen voor de infrastructuur alsnog. Dat was te zien op de beurzen. De rente op staatsleningen ging naar beneden, nu er minder extra overheidsuitgaven worden verwacht. En al herstelden de beurskoersen dan behoorlijk, de aandelen die woensdag de index omhoog dreven waren andere dan die dinsdag de hoofdrol speelden. Nu waren het weer de typische coronawinnaars die de leiding namen: Alphabet (Google) en Facebook spoten respectievelijk 7 en 8 procent omhoog.

Financiële instellingen en retailers, de winnaars van dinsdag, waren de verliezers van the day after. In Amsterdam eindigden ING, ABN Amro, Ahold Delhaize en Aegon nu juist ver in de min. Zo zetten beleggers zich schrap voor een nieuwe realiteit, die voor hen best wel lijkt op de oude: een Amerikaanse regering die, in economische zin, de handen gebonden ziet door een verdeeld Congres.

Alles was uiteindelijk anders, en niets was anders, op de beurzen. En dat terwijl een lange, onzekere nasleep van de verkiezingen, ook woensdagavond, nog steeds tot de mogelijkheden behoorde.

Lukas Daalder hoofd beleggingsstrategie van Blackrock in Nederland

„Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn groots en meeslepend, maar historisch gezien maken ze voor de financiële markten op de langere termijn niet veel uit. Een grote Democratische overwinning zou waarschijnlijk volgend jaar extra overheidsinvesteringen hebben opgeleverd, maar voor een pensioenfonds dat met een lange beleggingshorizon belegt, zou dat weinig uitmaken. Zo’n blue wave lijkt van de baan, het belangrijkste thema is onzekerheid. Daar houden beleggers niet van. Je zag afgelopen nacht een paar keer een opleving in aandelenfutures, toen het leek of één van de kandidaten een duidelijke voorsprong zou krijgen. Er is tijdens zo’n verkiezingsnacht weinig liquiditeit in de markt, want de Amerikaanse beurs is nog niet open. De koersbewegingen zijn daarom relatief groot. Na beursopening in Europa bleven de bewegingen beperkt. Anders dan in 2016 hadden beleggers niet al te scherpe posities betrokken. Ze hadden geleerd dat de uitslag heel verrassend kan uitpakken.”

Randeep Somel beleggingsstrateeg aandelen bij M&G in Londen

„Wij beleggen voor klanten voor de langere termijn, regeringswisselingen maken daarin vaak niet zo veel uit. Bij deze presidentsverkiezingen zitten we er redelijk relaxed in. Daarin speelt mee dat Joe Biden op consensus is gericht, geen radicaal. Zijn plannen voor bepaalde sectoren zijn wel interessant. Wij beleggen bijvoorbeeld sterk in hernieuwbare energie en het elektrificeren van de samenleving, zoals transport. Biden wil dat de VS terugkeren in het klimaatakkoord van Parijs en wil grootscheeps groen investeren. Dat zou voor onze beleggingsstrategie geen enorm verschil maken. Hoewel Trump sceptisch is over klimaatverandering, bleken de afgelopen vier jaar toch een hele groene periode. Prijzen voor zonne- en windenergie zijn gekelderd, Tesla bouwt en verkoopt auto’s in de VS. De vergroening van Amerika is gewoon doorgegaan zonder overheidssteun. De teruggang van fossiele energie kan Trump niet stoppen.”