Coronacirkel

Leah van Roosmalen (3) had vanmorgen geen zin. Ik ook niet. Het aankleden was een gevecht, ze eiste dat ik een pleister over een fictieve wond op haar arm plakte, het bord met stukjes boterham duwde ze van zich af, haar glas melk stootte ze om, haar jas kriebelde en op het zitje achter op mijn fiets had ze een spin gezien waarvan ze moest huilen.

Zo reden we mopperend naar de kinderopvang.

Af en toe voelde ik een stomp in mijn rug.

Bijna niemand kent mij zo, maar ik mag graag zingen ’s morgens op de fiets.

Sinds ik Philippe Elan in het programma De Vooravond ‘Adieu Monsieur le Professeur’ had horen zingen als ode aan de vermoorde leraar Samuel Paty, zat dat liedje in mijn hoofd.

Leah van Roosmalen ranselde nu met haar vuistjes op mijn rug, maar daar ga ik alleen maar harder van zingen.

Adieu Monsieur Le Professeur

On ne vous oubliera jamais

Ze rende meteen weg nadat ik haar uit haar zitje had getild. Ik erachteraan, daarna met een spartelend kind langs al die andere ouders. Achteraan in de rij op het plein voor de kinderopvang. Voor de deur was een halve cirkel gekrijt, vandaag stonden op die lijn voor het eerst ook nog gekleurde pylonnen. Het protocol kon maar beter duidelijk zijn.

Het zag eruit als een spel. We zagen de leidster met haar mondkap telkens vergeefs naar kinderen graaien die door hun ouders in de cirkel werden gedreven. De vader voor me in de rij keek nadrukkelijk op zijn horloge.

‘Wat een gedoe, hè?”, zei hij tegen mij. Ik knikken. Een Turkse moeder was de eerste die gewoon over de pylonnen heen stapte.

Er werd niets van gezegd.

Leah van Roosmalen liet zich niet vangen, ze ontsnapte zelfs twee keer uit de cirkel.

„Die heeft er geen zin in”, zei een van de andere ouders uit de rij.

Uiteindelijk stapte ik zelf toch ook maar de cirkel in om haar te overhandigen.

„Alsjeblieft”, zei ik. „Ze heeft geen zin om zich aan de regels te houden.”

Het was overduidelijk niet de bedoeling.

„Zo krijgen we corona natuurlijk nooit de wereld uit”, fluisterde ik erachteraan. Waarschijnlijk hoorde ik mezelf dat liever zeggen dan dat het tegen mij gezegd werd.

Leah van Roosmalen werd zwijgend binnengehengeld.

Ze had nog steeds geen zin.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.