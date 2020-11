VS registreren voor het eerst meer dan 100.000 nieuwe coronagevallen in een etmaal

Een dag na de presidentsverkiezingen zijn in de Verenigde Staten voor het eerst meer dan 100.000 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in 24 uur tijd, blijkt uit cijfers van de Johns Hopkins University. Het totale aantal besmettingen sinds de uitbraak van het virus staat nu op bijna tien miljoen.

Het afgelopen etmaal werd in zeventien staten ook een recordaantal coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Volgens The Washington Post dreigen sommige zorginstanties overbelast te raken. Directeur Francis Collins van het Amerikaanse nationale gezondheidsinstituut NIH dringt er bij Amerikanen op aan mondkapjes te dragen in de winter. Volgens hem zouden daar 130.000 levens mee gered kunnen worden.