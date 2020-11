Corona helpt Ahold Delhaize aan online groei

Supermarktconcern Ahold Delhaize investeert dit jaar en komend jaar flink in de verkoop van boodschappen via internet. Het bedrijf wil de online capaciteit in de Verenigde Staten – met ruime afstand de belangrijkste markt – in die periode verdubbelen. Bij de Europese supermarkten en webwinkel bol.com wil het bedrijf eind volgend jaar 50 procent meer internetklanten kunnen bedienen dan begin dit jaar.

Door de aanhoudende coronapandemie ziet Ahold (380.000 werknemers) de consumptie veel sneller naar het internet verschuiven dan verwacht, zei topman Frans Muller in een telefonische toelichting op de derdekwartaalcijfers van woensdag. Zo nam de omzet van bol.com vorig kwartaal toe met 45 procent in vergelijking met een jaar geleden en de internetverkoop bij dochterbedrijf Albert Heijn zelfs met 55 procent. De groei is daarmee iets minder sterk dan in het tweede kwartaal, waarin consumenten door coronapaniek aan het hamsteren sloegen, maar aanzienlijk groter dan een jaar geleden.

Click & collect

Voor Albert Heijn is dat onder meer aanleiding om te investeren in nieuwe bezorgcentra. Zo bouwt het bedrijf nu aan nieuwe centra voor online bestellingen, bovenop de zeven locaties die nu al open zijn. „En bij ons distributiecentrum van bol.com in Waalwijk hebben we al een enorme uitbreiding gedaan. Dus daar hebben we voor volgend jaar voldoende capaciteit”, aldus Muller.

Toch gaat het niet alleen om bezorgcentra, legt de topman uit. In de Verenigde Staten is bijvoorbeeld ook click & collect populair: bestellen via internet en afhalen in de winkel. Die mogelijkheid, in Nederland nog beperkt beschikbaar, wil Ahold de komende tijd in nog eens honderden Amerikaanse supermarkten invoeren. Afgelopen kwartaal zag het bedrijf de online omzet in de VS al meer dan verdubbelen.

Tegelijkertijd ziet Muller ook goede mogelijkheden om te groeien via de fysieke winkels. „Die doen het nog steeds goed. Klanten mixen: ze kopen online én gaan naar de winkel.” Muller verwacht dat Ahold de komende tijd daardoor aan marktaandeel zal groeien. In Nederland zag Albert Heijn dat al gebeuren: in het derde kwartaal steeg het marktaandeel volgens marktonderzoeker Nielsen met 0,2 procentpunt.

De uitbraak van het coronavirus heeft een gunstige impact op de omzet van Ahold Delhaize: de verkoop steeg vorig kwartaal met 6,8 procent naar meer dan 17,8 miljard euro. Die groei vond zowel plaats in Europa als in de VS, waar Ahold ongeveer tweederde van zijn omzet verdient. De toename wordt volgens Muller niet veroorzaakt door consumenten die, zoals in maart, voorraden aan het aanleggen zijn, maar omdat de consument zijn geld anders besteedt.

Meer thuis eten

„Nu restaurants dicht zijn, zie je de uitgaven in de supermarkt toenemen. In de VS is dat nog duidelijker, omdat de klant daar normaal gesproken nog vaker buitenshuis consumeert. Het is daar ook veel normaler dat studenten en scholieren op school eten. Dus als dat stopt, en de restaurants sluiten, neemt de thuisconsumptie toe.”

Hoewel Ahold Delhaize ook te maken heeft met fors hogere kosten, zijn de goede prestaties aanleiding om de winstverwachting nogmaals te verhogen. De winst per aandeel zal dit jaar tussen de 25 en 30 procent groeien, is de verwachting. Dat was 20 tot 25 procent. Ook wil Ahold nog eens 1 miljard euro aan eigen aandelen inkopen, om de belegger zo te laten meeprofiteren.