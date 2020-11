Corine Spier-Rottschäfer (1938-2020): eerst Miss World, toen zakenvrouw

‘Doodsbang” stond ze in 1957 in hotel Krasnapolsky in Amsterdam te bibberen in haar badpak, proberen verstandige antwoorden te geven op heel stomme vragen. Miss-verkiezingen waren in de jaren vijftig „eigenlijk iets voor hijgerige oude heren”, zei ze in 1995 in Beau Monde. Toen Corine, toen nog Corry, Rottschäfer in dancing Lucky Star door een man betrokken bij de organisatie werd gevraagd mee te doen, had ze er dan ook weinig zin in. Op aandringen van haar moeder, die bezoek had gekregen van dezelfde man, ging ze overstag.

De titel Miss Holland was nog maar het begin. Een jaar later werd ze in Duitsland Miss Europa en reisde ze, haar tickets betaald door onder meer een bloembollenkweker en een kaasproducent, af naar Californië voor de Miss Universe-verkiezing, die ze niet won, maar waar ze wel werd verkozen tot het meest fotogenieke meisje. In 1959 werd ze in Londen gekroond tot Miss World. De auto die ze won, een driewieler, moest ze meteen verkopen omdat er geen geld was om die naar Nederland te importeren.

Spiegel van Nederland, een bioscoopjournaal, maakte in 1958 een item over haar, nog te zien op historiek.net. „Poseren vult een groot deel van haar dagtaak”, zegt de voice-over. „Daarnaast werkt ze als mannequin. Ze heeft haar eigen kleur lipstick, evenals haar eigen vaste pleisterplaatsen, waar ze zelfs telefonisch te bereiken is.” Op het zwart-witfilmpje zien we het jonge, in mantelpak geklede model komen aanrijden bij een tankstation, waar op een schoolbord staat gekrijt welk nummer ze moet terugbellen. Een filmcontract in de VS had ze afgeslagen, meldde het journaal nog. „Er is maar één Hollywood vindt ze, en dat is Amsterdam.”

In Nederland poseerde ze voor, „ontelbare” (aldus Spiegel van Nederland) foto’s van Paul Huf. Ze had ook opdrachten in New York, Milaan, Parijs, Londen en het Midden-Oosten. Een echt topmodel werd ze nooit, ook al was ze naar eigen zeggen technisch erg goed. Ze dacht dat dat misschien kwam door haar verlegenheid.

Cornelia Wilhelmina Johanna Spier-Rottschäfer was de oudste van vier kinderen. Haar vader was vertegenwoordiger, haar moeder huisvrouw. Het gezin verhuisde nog voor haar eerste verjaardag van Hoorn naar Amsterdam. Voor ze miss en model werd, werkte ze bij een confectiebedrijf. waar ze soms inviel voor het vaste pasmodel.

Ze was verloofd met een rijke Fransman toen ze in 1960 op de Amsterdamse kunstenaarssociëteit De Kring de twaalf jaar oudere Edo Spier ontmoette. De architect en latere D66-politicus was pas gescheiden van actrice Winnifred Bosboom, hun zoon Simon was net geboren. De dag na hun ontmoeting stond hij voor de deur met een bos bloemen en de mededeling dat ze nog die avond met elkaar zouden gaan eten, hetgeen volgens Spier wel en volgens Spier-Rottschäfer niet is doorgegaan. Hoe dan ook trouwden ze in 1962, al had dat van haar weer niet gehoeven, aldus Roos Spier, de jongste van haar twee kinderen: „Corine stond niet zonder beha op de barricaden, maar ze was heel vrijgevochten. Haar zelfstandigheid was erg belangrijk voor haar.”

Voor de relatie met Spier stopte ze met haar modellencarrière: ze wilde niet meer uit haar koffer leven. Dat betekende niet dat ze stopte met werken. In New York had ze Eileen Ford leren kennen, met haar man de oprichter van Ford Models. In Nederland bestonden modellenbureaus nog niet. „Er was alleen „een oudere meneer die een organisatie had die Top-Telefoon heette en die afspraken voor je maakte”, zegt Emilie Bouwman, die als model onder contract stond bij Rottschäfers agentschap, Model Planning – later werd dat Corine’s Agency.

Corine Spier-Rottschäfer in 2015.

Haar agentschap werd aangezien voor een escortservice, en ze werd bekeurd wegens overtreding van de wet op de arbeidsbemiddeling. Het was niet toegestaan iemand aan een klant te koppelen en daar geld voor te vragen. Ze vocht de boete tot de Hoge Raad toe aan, bij elke zitting gekleed in een outfit van couturier Dick Holthaus, en maakte zo niet alleen de weg vrij voor andere modellenbureaus, maar ook voor uitzendbureaus. „Ze was streng en zakelijk, een echte manager”, zegt Bouwman. „ In die tijd moest je als model je eigen make-up doen, en dan moest ik eerst maar even naar het agency komen om te laten zien hoe ik dat deed.” „Ze was voor haar gezin ongelooflijk lief”, zegt Simon Spier, die als kind half bij zijn moeder en half bij zijn vader en diens nieuwe vrouw woonde. „Ik heb nooit ruzie met haar gehad. Maar in haar bedrijf kon ze keihard zijn. Er zijn modellen die liefdevol over haar spraken, maar er zijn er ook die echt bonje met haar hebben gehad.”

In 2002 verkocht ze haar agentschap aan kapper Rob Peetoom. Sindsdien bracht ze veel tijd door met haar kleinkinderen en in haar huis in Zuid-Frankrijk, tot het reizen ernaartoe te moeilijk werd. „Als we daar met tien mensen aankwamen, was dat ook goed,” zegt Roos Spier. „Ook toen ze nog werkte, waren er altijd mensen over de vloer. En ze kon fantastisch koken.”

Vier jaar geleden kreeg ze de diagnose alzheimer, maar twee avonden per week flaneerde ze nog door Amsterdam met haar echtgenoot, haar belangrijkste mantelzorger. Een paar weken voor haar dood werden ze nog samen gesignaleerd in café Marcella aan het Amstelveld, in de buurt van het pand aan de Prinsengracht waar ooit haar modellenbureau had gezeten en waar ze nog altijd woonde. „Tot op de laatste dag was ze prachtig gekleed”, zegt Simon Spier.

Corine Spier-Rottschäfer overleed op 24 september na een hersenbloeding.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 7 november 2020