Zwart Brooklyn probeert de kwade geesten te verdrijven

‘Brooklyn sta op’, roept iemand als een bijzondere gast verschijnt op de stoep van StarrBar in Bushwick: de broer van George Flloyd. Alle bezoekers van de kijkavond die de lokale linker flank van de Democratische partij, de WFP (Working Families Party), heeft georganiseerd gaan staan. „Dank voor alle steun, voor de liefde, voor het demonstreren”, zegt Terence Flloyd. „Toen Obama president werd, was het een belangrijk verkiezingsjaar maar deze verkiezingen zijn nog belangrijker. Er is verandering nodig. Kijk naar al het politiegeweld, structureel racisme. Zorg dat jullie worden gehoord, wees niet stil. Er komt geen verandering als je niet van je laat horen.”

Daarna verschijnt, onder luid gejuich, de moeder van Eric Garner op het terras van de bar die bekend staat als progressief bolwerk in het met graffiti volgespoten Bushwick, een wijk in Noord-Brooklyn. De man die haar introduceert vergelijkt haar met Harriet Tubman, de vrouw die een slavenopstand leidde. „Het is nu zes jaar geleden dat mijn zoon is vermoord”, zegt ze. „Hij zei elf keer ‘I can’t breathe.’ Niemand deed iets tegen de politieagenten die hem van het leven beroofden. Op die dag besloot ik daar iets tegen te gaan doen.”

Ze roept de menigte die biertjes drinkt op het terras, het gros jonger dan 35 jaar, op om vooral te gaan stemmen en zich te verdiepen in de kandidaten. „Kijk niet naar mooie praatjes, maar naar hun track record. Onze voorouders stierven om stemrecht te krijgen. Je bent het verplicht aan je voorouders om te gaan stemmen.”

Uitgelaten sfeer

De sfeer aan het begin van de avond is redelijk uitgelaten. Er staat een ellenlange rij voor de bar. Twintigers eten pizza uit kartonnen dozen op het terras. Weinig mensen kijken naar het bescheiden televisiescherm dat in de vensterbank is gezet. Een groep jonge mannen en vrouwen van kleur aan een tafel vertellen dat ze onderdeel zijn van VOCAL (Voices of Activists and Leaders) een groep die de belangen behartigt van „zwarte en bruine mensen uit de lagere inkomensklassen die worden geraakt door dakloosheid, massale gevangenisstraffen en de oorlog tegen drugs en aids, HIV en de intersectie van al die problemen”, in de woorden van Jessica Brown (31).

„We komen hier om te zien hoe de verkiezingsnacht zich ontvouwt,” zegt Brown, „maar ook om samen te zijn met onze gemeenschap. Wat er ook gebeurt vanavond: het is belangrijk dat je actief blijft en een plan maakt om politieke macht op te bouwen en mensen verantwoordelijk kan blijven houden.”

Vorige verkiezingsnacht keek Clifton Garmon (29) thuis naar de tv met vriend Joshua Mackey (29): „Het was alsof ik uit mijn lichaam trad. Ik weet nog dat Clifton bijna naar bed wilde gaan en ik zei ‘hij heeft gewonnen’.” Het koppel uit Bushwick heeft overwogen naar Spanje of Japan te verhuizen als Trump weer wint.

„Wij hebben deze avond georganiseerd om als gemeenschap bij elkaar te komen”, legt Sandra Nurse (36) uit, die opgaat voor de gemeenteraad van New York. „Wij voelen ons niet vertegenwoordigd door Biden en niet door Trump. Geen van deze presidenten maakt zich hard voor de doelen die zwarte en latino gemeenschappen belangrijk vinden: gezondheidszorg, opleiding, betaalbare woningen. Biden heeft niks gezegd over het klimaat. Hij heeft nooit iets gezegd over de duizend miljard aan studieschuld die mijn generatie in ketens gevangen houdt.”

De strafwet uit de jaren 90

Dat is dus ook meteen een probleem volgens Celina Trowell (34) een vrouw met een knot vol dreads die een tafel verderop zit. „Ik heb veel lastige gesprekken gehad met vrienden die niet op Biden wilden stemmen of helemaal niet wilden stemmen. Binnen de zwarte gemeenschap is er veel pijn en trauma door de strafwet van begin jaren 90 waaraan Biden heeft meegewerkt. Kamala Harris was openbaar aanklager. Wij zijn de generatie die is opgegroeid met vaders in de gevangenis.”

Inmiddels druppelen de eerste resultaten binnen. In een paar cruciale staten is het een nek-aan-nekrace: Ohio en North Carolina zijn op dat moment nog ‘too close to call’. „We hebben Florida al verloren man!”, roept een jongen met een oorbel gealarmeerd. Dat betekent dat we moeten wachten, zegt freelance beleidsadviseur Tracey Tauber (35) sussend al bekent ze dat ze het dit jaar niet goed heeft gevolgd omdat ze ‘zó zenuwachtig is.’ „We gingen hier allemaal naar binnen met de hoop dat Biden ‘landslide’-overwinningen zou halen,” bekent ze. Maar ik geloof niet meer dat dat er nog inzit.”

Ze kijkt een beetje vertwijfeld.

,,Hoe ik me over vanavond voel?” vraagt organisator Jennifer Gutierrez (34), die ook opgaat voor de gemeenteraad: „Ruik je de salie niet?! Dat is bedoeld om de kwade geesten te verdrijven en iedereen positief te laten blijven.”

Collega-organisator Nurse heeft bewust nog geen cijfers bekeken. „Wij hebben hier de vorige verkiezingsnacht ook gezeten, toen was ik master of ceremony. Pas om middernacht begreep ik dat Trump gewonnen had. Ik was heel erg dronken. Ik riep tegen de mensen door de microfoon: jullie kunnen niet weggaan nu, we moeten het erover hebben. Dit is gevaarlijk voor onze gemeenschap. Pas een week later begreep ik echt hoe drastisch de impact hiervan was.”

Ook Samy Nemir Olivares (29), districtleider van de Democraten in Noord-Brooklyn, geeft toe dat hij al drie dagen in de zenuwen zit. „Ik zie staten steeds meer rood kleuren. Aanhangers van Trump hangen al de hele dag op straat, niet bang om geweld te plegen.” Toch is hij nog niet wanhopig. Tijdens het campagne voeren belde hij met mensen in Arizona en Ohio. „Het viel me op dat ik minder vaak Trump-stemmers aan de lijn kreeg dan toen ik meewerkte met de campagne voor Hillary Clinton en ze wilden zich ook wel laten ompraten. Nu gaan we misschien naar bed met een kandidaat die voorop ligt, maar we weten dat de stemmen per post alles weer kunnen veranderen. Het zal nog wel even duren voordat er resultaat is.”