Na de coronapersconferentie van afgelopen dinsdag liep ik sip door de stad, verdrietig om al die bibliotheken, musea, theaters en zwembaden die weer dicht moesten. Ik probeerde een term als symboolpolitiek te onderdrukken en dat lukte, maar als gevolg kwam er een redelijke neerslachtigheid op. Terwijl ik die probeerde te negeren, ging de telefoon. Het was mijn neef van veertien, die regelmatig zwaarmoediger is dan Hans Dorrestijn met een dinsdagdip, dus nam ik maar op.

Vrolijk vroeg de neef of hij dit weekend mijn Nintendo Switch mocht lenen. Ik mompelde dat dat prima was en klonk waarschijnlijk zó levensmoe dat hij vroeg of het wel ging.

„Mwoa”, zei ik, „beetje down.”

„Ik heb daar dus onlangs een ge-wel-di-ge oplossing voor gevonden”, zei hij, en ik spitste mijn vermoeide oren.

„Ik denk dan terug aan de ogenblikken waarop het wel ‘oké’ ging”, zei hij. „Niet geweldig, want dan voel je je door het grote verschil met de huidige omstandigheden juist extra slecht, maar aan de gewone momenten. Dat je een boekje leest op de wc. Of in bed ligt met een kruik in je nek.”

„Of dat je de volgende dag een feest hebt!” zei ik enthousiast.

„Nee! Nee!”, zei de neef snel, „je moet niet aan súperleuke dingen denken, want dan is er te veel verschil met het hier en nu. Je moet je bezighouden met de normále dingen.”

Laatst las ik een interview met de Nobelprijswinnaar voor de Literatuur van 2020, de Amerikaanse dichter Louise Glück. Haar werk draait regelmatig om het donkerbruine vermoeden dat het bestaan geen feest is, met zonnige mededelingen als: ‘De dood kan me niet erger beschadigen/ dan dat het leven al deed.’ In het interview gaf ze tips om de dagen pijnvrij door te komen. Omdat je als mens je continu beweegt tussen euforie en leed, moet je je volgens haar richten op het dagelijks leven. Ze geeft toe dat het leven van alledag soms wat suf is, maar juist door de afwezigheid van pieken en dalen biedt het kalmte en troost.

Toen ik mijn neefje vertelde dat hij en een Nobelprijswinnaar een vergelijkbare manier van denken hadden, was hij niet echt onder de indruk.

„Nou en, zo briljant is het toch niet om de nadruk te leggen op het gewone”, zei hij licht geïrriteerd. „Het gaat er trouwens niet om wie iets bedacht, maar wie het dénkt.”

We hingen op en ik slofte verder door de stad. Weg van het mooie en het lelijke, van het hoopvolle en het verontrustende, op jacht naar de muizige en veilige armen van de sleur.

Ellen Deckwitz schrijft op deze plek een wisselcolumn met Marcel van Roosmalen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 5 november 2020