Aanzwellend enthousiasme bij Fox, CNN kijkt naar cijfers, cijfers, cijfers

De verkiezingsdag op Fox News begint met een telefoontje met Donald Trump in zijn favoriete show op de zender, Fox & Friends. De president heeft hoorbaar een korte nacht gehad na zijn laatste verkiezingsrally. Hij deelt een corrigerende tik uit, zoals hij dat vaker doet als Fox News in de ogen van de president te veel van het Trump-pad wijkt. Hij vond het „shocking” dat „niemand zoveel zendtijd besteedt aan Joe Biden als Fox”. „Iemand vroeg me wat het grootste verschil is met vier jaar geleden”, zegt Trump. „Ik zei: dat is Fox.” Maar er werken nog wel „great people”.

Volg de laatste ontwikkelingen rondom de Amerikaanse verkiezingen in ons liveblog

Het Amerika van Trump is het Amerika van Fox News. Het is de zender die hem voedt met ideeën, en waar hij directe lijnen heeft met de belangrijkste opiniemakers van het land. Om die reden wordt Fox vooraf een belangrijke rol toegedicht in het aanwakkeren van onrust onder de rechtse kiezer die zou kunnen volgen op een onduidelijke uitslag, of bij een nederlaag van Trump.

Gevoel voor drama

„Het is verkiezingsavond in Amerika. Een land in crisis staat op een kruispunt.” Bij concurrent CNN opent anchor Wolf Blitzer de verkiezingsuitzending met gevoel voor drama. Na een wilde camerabeweging door de studio volgt een filmpje dat meer doet denken aan de aankondiging van een kooigevecht dan aan een politieke wedstrijd. Daarna komt de nieuwszender enigszins terug op aarde, zij het met veel trucs om de kijkers vast te houden.

CNN is naast Fox News en het linkse MSNBC het grote nieuwskanaal op de kabel, en voor velen nog rots in de branding bij breaking news en verkiezingsavonden. Ook voor Nederlandse kijkers. De zender ziet zichzelf graag als een neutrale nieuwsorganisatie. De afgelopen vier jaar werd de zender een favoriet doelwit van zittend president Trump. „Jullie zijn fake news”, snauwde hij tegen sterverslaggever Jim Acosta tijdens een van zijn eerste persconferenties als president. Daarna volgden chaotische jaren van normvervaging met als duistere uitsmijter een pandemie die alles op zijn kop gooide.

Op voorhand werd geschreven over de meest belangwekkende paar uur televisie in het 24-jarige bestaan van het rechts-conservatieve tv-station. De Fox News Decision Desk onder leiding van de alomgerespecteerde onafhankelijke analist Arnon Mishkin heeft een goede reputatie. De data zijn bovendien dezelfde als die van gezaghebbende exitpollers van persbureau AP.

'Grootste machtsgreep in 100 jaar'

Maar de toon bij Fox News wordt gezet door machtige hosts Sean Hannity en Tucker Carlson, de best bekeken opiniemakers van de VS met tussen 4 en 5 miljoen dagelijkse kijkers. Op de verkiezingsdag dinsdag roept Hannity, vlak voor het sluiten van de stembussen, nog maar eens dat winst voor de Democraat Joe Biden „de grootste machtsgreep in honderd jaar” zou betekenen, en de VS vermoedelijk „nooit meer een Republikeinse president” zou zien. „Dat zou elke Amerikaan zorgen moeten baren.”

Het is nog heel heel heel vroeg. We zijn nog lang niet bij de finish. John King nieuwslezer CNN

Bij CNN is van die hooggespannen omstandigheden tijdens de verkiezingsuitzending minder te merken: ondanks de historische omstandigheden is het voor CNN meer business as usual. Het gaat om cijfers, cijfers, cijfers. De uitzending heeft lange tijd iets weg van een onemanshow. Spraakwaterval John King is de man van de cijfers en de zogenaamde ‘magische muur’ – een interactieve scherm met de kaart van het land waar de uitslagen binnenkomen.

Lees ook: De verkiezingen van 2020 lopen uit op net zo’n nek-aan-nekrace als in 2016

Met een snelle swipe kan hij op iedere county in iedere staat inzoomen voor de meest recente cijfers. Zonder versprekingen en met schijnbaar oneindige kennis van de gebieden die hij bespreekt, hoe klein ook. Hij zegt dingen als „dit is een double whammy” en gaat vliegensvlug met zijn vingers over het scherm. „We moeten allemaal geduldig zijn”, zegt hij regelmatig, misschien ook tegen zijn co-host. „Het is nog heel heel heel vroeg. We zijn nog lang niet bij de finish.” Blitzer kan zijn enthousiasme en ongeduld over de race niet altijd verbergen. „Kijk hoe close het is in Ohio!” roept hij bij een van de vele ‘key race alerts’ – de vrijwel constante updates over de uitslagen. Florida wordt zoals verwacht weer een achtbaan genoemd.

Grote verassingen komen er in de eerste uren niet. Maar gaandeweg slaat de sfeer om, net als in 2016. De duiders bij CNN blijven rustig, toch is er sprake van verbazing dat de strijd weer zo spannend lijkt. Ondanks eerdere waarschuwingen dat het beeld nog erg vertekend kan zijn, ontstaat er op sociale media al enige paniek onder Biden-aanhangers.

'Mainstream media zaten er weer naast'

Bij Fox News leidt een team van presentatoren de avond en nacht, de opiniemakers en analisten worden nu en dan ingebeld. Florida ziet er in de vroege avond steeds beter uit voor Trump. Om kwart over acht ‘s avonds plaatselijke tijd krijgt Tucker Carlson het woord. De opiniepeilers van de mainstream media zaten er weer naast, tiert hij. „Miami-Dade [veel steun in dat district voor Trump onder latino’s] is niet wat ons is voorgespiegeld”, zegt Carlson. „Erg opmerkelijk dat deze president, altijd afgeschilderd als racist, het zo goed doet bij minderheden.”

Bij Fox News wordt de overwinning in Florida van Trump gretig becommentarieerd. „Het bovenliggende verhaal is het vernauwen van de rassenkloof”, zegt hoofdredacteur Mollie Hemingway van The Federalist, een conservatief online-magazine. De Republikeinse partij kan voortbouwen op het binnenhalen van relatief veel latino’s in Florida. „Potentieel een gigantische ontwikkeling”, vindt ook Byron York van weekblad The Washington Examiner.

Chris Wallace tempert het enthousiasme, met niet zijn laatste sportmetafoor: „Er is nog niets verrassends gebeurd. Niemand heeft nog een thuiswedstrijd verloren.”

Trump-land is blij

Laura Ingraham, een van de Fox News-gezichten die dicht bij Trump staat, staat voor het Witte Huis waar ze de „coalitie van kiezers” die Trump binnenhaalde in Florida bejubeld. „Dat is echt iets waarop ze moeten voortbouwen aan de oostkust.” Florida is „de toekomst van de Republikeinse Partij”. Hoe Trump terugkwam nadat hij besmet raakte met het coronavirus, „en vocht voor elke stem, rally na rally, heeft echt respect geoogst”. Ze straalt als ze zegt dat „veel mensen in Trump-land heel erg blij zijn”.

Te midden van het aanzwellende Trump-momentum zegt anchor Bret Baier rond kwart voor vier dat we „nog even op de rem moet trappen”, met nog veel staten te gaan. Wallace neemt de swing states door en zegt dat het nog steeds zeer nauw is. „Ieder heeft zijn service gehouden, in tennistermen. De up for grabs zijn nog steeds up for grabs.”

Bij CNN stelt King intussen de bezorgde Democraten gerust: ze zijn bij CNN nog lang niet klaar. „We’re just getting started”, zegt hij als middernacht aan de oostkust is en Nederland wakker begint te worden. De chaos in het land is groot en de stress bij veel kiezers neemt toe, in de tv-studio’s lijkt men alles onder controle te hebben. King: „Voor mij is het leuk, voor de supporters van beide kandidaten misschien iets minder.”

Als Arizona, een van de betwiste staten en vaak hellend naar de Republikeinen, rond middernacht door Fox News wordt toegewezen aan Biden, reageert een campagnemedewerker van Trump woedend op Twitter. „I’m sorry”, zegt Mishkin in de Fox News-studio. Maar wij zitten er niet naast. De president kan Arizona niet meer winnen.”