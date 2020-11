NOS-verkiezingenavond bleek een marathon zonder finish

De eerste zin van Rob Trip was de beste voorspelling. „Waar gaan de Amerikanen voor kiezen en gaan we daar vanavond achter komen?”, vroeg hij aan het begin van Amerika Kiest. De vraag stellen was niet zozeer de vraag beantwoorden, als wel waarschuwen voor een afloop zonder antwoord. Terecht: na zeven uur bleek de NOS-verkiezingsuitzending een marathon zonder finish.

Aan het begin van de avond leek er te worden voorgesorteerd op winst van Biden. Correspondent Arjen van der Horst sprak over „gerommel” in het Republikeinse Georgia. Om kwart over één meldde hoofd uitslagenscherm Malou Petter een voorsprong voor Biden in Florida, maar een kwartier later betaalde de aanwezigheid van verslaggever Eva Wiessing in Miami zich uit. Die hoorde daar dat Trump het in die stad boven verwachting had gedaan.

Het verschil met de live-uitzending van CNN was groot. Waar bij de NOS de gesprekken vóór de cijfers gingen, knalde die zender de schermen met rode en blauwe gebieden onophoudelijk de huiskamer in. „U bent nu waarschijnlijk spullen naar uw televisiescherm aan het gooien”, veronderstelde presentator John King nadat een staat weer van kleur was veranderd. „Maar dit is waarom verkiezingen zo’n fun zijn.”

Bij CNN draaide alles om de uitslagen: steeds weer werden er kleine counties uitgelicht om een trend te zoeken die de uitslag zou kunnen voorspellen – een illusie, maar precies het soort illusie dat een mens door een lange verkiezingsnacht kan slepen. Ongeveer even realistisch als de Amerikaanse Droom, maar toch.

Want terwijl de uren voortkropen, werd steeds duidelijker hoe nieuwsluw de hele exercitie was. Om vijf uur was er nog geen enkele swing state beslist. Voorzichtig preludeerde Van der Horst op winst voor Trump in Florida, Georgia en North Carolina. Hij stelde dat de verkiezingen dus weer in de oude, industriële Rust Belt beslist zouden worden. Het was een van de weinige keren dat er werd geprobeerd om uit wat er wel aan resultaten was, iets af te leiden over de uitslag. Iets daarvoor had een sippe Democraat in Miami het proces vergeleken met een geboorte: eerst heel lang wachten, dan heel veel pijn en ten slotte een nieuw leven. „En we noemen hem Joe!”

Beeld NOS.

Jeroen Wollaars en Rob Trip interviewden in de loop van de avond tientallen deskundigen en kiezers – zowel in de studio als via videoverbindingen. Het leverde goede gesprekken op, maar er werden amper verbanden gelegd met de binnendruppelende resultaten. De gedachten hadden evengoed voorbeschouwingen kunnen zijn. Misschien is voor deze verkiezing wel de Wet van de Eeuwige Voorbeschouwing in werking getreden.

De hoogste amusementswaarde had verslaggever Lucas Waagmeester, die zich in een menigte bij het Witte Huis had gemengd. Daar werd om één uur Nederlandse tijd eerst een feestje gebouwd, met „mensen in rare pakken”. Drie uur later stond er ineens een groep „antifa-achtige mannen” met helmen en knuppels. Om half zes was het weer rustig op straat, maar juist toen Waagmeester een kiezer wilde interviewen werd deze ingepikt door een Deense verslaggever. „Gewoon wegduwen”, riep Rob Trip vanuit Hilversum, maar daar was Waagmeester te beleefd voor.

Laila Frank vatte de situatie om vier voor zes samen. „Het is een tussenstand. Het kan nog dagen duren.” Rob Trip vroeg: „Hebben de mensen die nu inschakelen iets gemist?” Frank: „We hebben ze aardig bijgepraat.” In de laatste minuten werd de avond door politicoloog Raymond Mens geduid als een nacht waarin Donald Trump alweer niet verslagen was. „Hij zal blaken van zelfvertrouwen.”