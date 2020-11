Zwarte middenklasse wacht nerveus af

Toen Chris Cloyd vanochtend om zes uur opstond dacht hij: wat is er ook weer vandaag? „Toen zonk mijn hart in mijn maag. Verkiezingsdag.” De dochter van Bonita zegt: „Mijn moeder is de hele dag chagrijnig.” Mercedes Johnson zegt: „Ik krijg het maar niet uit mijn hoofd.”

Aan de oostzijde van de Amerikaanse hoofdstad Washington ligt Prince George’s County. Daar gaat de rafelrand van de stad, met z’n autosloopbedrijfjes en rangeerterreinen, over in groene heuvels en bosranden. Daar liggen ineens golfbanen en countryclubs, daar hebben de 21ste-eeuwse villawijken een toegangspoort en doodlopende woonerven. Hier woont de Afrikaans-Amerikaanse middenklasse. In hun tuinen staat een enkel Biden-Harris-bord, maar het is ook niet nodig om hier je voorkeur te laten zien. Bijna iedereen stemt Democratisch. In 2016 was 88 procent voor Clinton.

„Alle bewoners hier hebben toen verloren”, zegt Mercedes Johnson, ambtenaar van de afdeling Bouwzaken van de gemeente Washington DC. „Daarom is iedereen nu zo zenuwachtig.” Johnson is een „essential worker”, zegt ze zelf, iemand die móét werken tijdens de Covid-19-epidemie. Ze heeft net boodschappen gedaan in Woodmore Towne Center, een nieuwbouwwinkeldorp met klokkentorentjes en koepeltjes, en wacht nu op de bus naar haar woonplaats Bowie.

Bonita en Marlee bij de supermarkt Wegmans. Foto Jutta Chorus

Het is druk bij de winkels in het winkelcentrum achter de bushalte. Supermarkt Wegmans ligt ingeklemd tussen de medische bedrijven, een fysiotherapeut, een tandheelkundige kliniek. In de straten worden de lantaarnpalen versierd met kerstslingers. Op deze vroege dinsdagochtend is één witte man te zien, een zwerver.

‘Ik heb gebeden voor verandering’

De Amerikaanse vereniging van psychologen geeft tips tegen ‘verkiezingsstress’, een gevoel dat volgens onderzoek van de vereniging 68 procent van de Amerikanen voor deze stembusgang bekruipt – en dat was in de toch ook vrij heetgebakerde campagne van 2016 nog 52 procent. Democraten zijn nerveuzer dan Republikeinen. „Beperk je mediamenu” en „Ga wandelen of op familiebezoek” zijn enkele van de tips. En ga niet zitten wachten, „wees actief, bewegen helpt.”

Jennifer Alleyne en haar vriendin schieten in de lach van de zenuwen. Ze klappen hun handschoenen tegen elkaar, zoeken een straaltje zon op. „Wachten, wachten, wachten”, zegt Alleyne. „Altijd maar geduld hebben. Het zijn zulke pijnlijke jaren geweest. Ik heb gebeden voor verandering. Dat moet toch een keer helpen.” Zij hebben plantjes gekocht en hun poststem hebben ze een week geleden persoonlijk in de stembus gestopt. Tégen Trump, zegt Alleyne, „vanwege zijn retoriek, zijn racisme en zijn gebrek aan geloof in de wetenschap”.

Chris Cloyd bij de bus in Washington DC. Foto Jutta Chorus

Bij visrestaurant Hook & Reel, een eindje verderop, zit Chris Cloyd (35) op een bankje te wachten tot de eigenaar hem binnenlaat. Hij maakt hier sinds kort tafels schoon en doet de afwas. „Het is werk”, zegt hij. „Ik moet een vrouw en vier kinderen onderhouden.” Hiervoor werkte hij bij een schoonmaakbedrijf. „Toen had ik nog een zorgverzekering. Die ben ik kwijtgeraakt. Deze regering heeft Obamacare goeddeels afgeschaft en ons er niets voor in de plaats gegeven.”

De meeste wachtenden in Woodmore Towne zijn bang te verliezen wat ze hebben opgebouwd. Ze zien steeds meer winkels sluiten. J.C. Penny, het warenhuis dat je in heel Amerika tegenkomt, is hier al dichtgegaan. Een herenmodezaak ging tijdens de lockdown voorgoed dicht. Zwarte Amerikanen hebben, zeggen ze, meer schulden dan witte Amerikanen. Ze krijgen minder vaak een lening van de bank, hun ouders kunnen minder vaak geld nalaten dan die van hun witte landgenoten. Zwarte Amerikanen hebben gemiddeld een lager salaris dan witte en ze zijn vaker werkloos. „Ook daarom zijn we zenuwachtig”, zegt Mercedes Johnson.

„Je weet niet van hoever we komen”, zegt ze. „Kijk om je heen. Iedereen is hier zwart, de meesten hebben gestudeerd in de avonduren. Het zijn kleine stapjes vooruit geweest, maar de laatste jaren leveren we die weer in. Wij hebben geen belastingvoordelen gehad. Velen van ons kunnen een ziekenhuisopname niet betalen. We glijden af.”

Twee banen

Carole van 73 leunt tegen een elektriciteitskast, wachtend tot het noedelrestaurant opengaat. „Ik heb twee banen tegelijk gehad bij het ministerie van Justitie om mijn zoon en dochter te kunnen laten opgroeien in een goede wijk”, zegt ze. Zij is nog het kalmst. Het ligt allemaal in Gods hand”, zegt ze.

Blanche Smith in de supermarkt Wegmans. Foto Jutta Chorus

Bonita en haar dochter Marlee staan buiten de supermarkt Wegmans in de rij om houtblokken te kopen „voor verkiezingsavond”. „We maken er maar iets gezelligs van”, zegt Bonita. Ze draagt een T-shirt met de Griekse letters van de studentenvereniging van Kamala Harris, de kandidaat-vicepresident van Democraat Joe Biden. „De tijd kruipt voorbij”, zegt Bonita. „En ’s nachts lig ik wakker. Als Trump herkozen wordt, groeit zij”, en ze knikt naar Marlee, „op in een racistischer land dan waarin ik ben opgegroeid.”

Blanche Smith komt erbij staan. Ze is cybersecurity-adviseur. „Economisch heb ik niet veel last gehad van deze regering, maar het lijkt wel alsof alle racisten uit de kast zijn gekomen.”

Ze noemt het „micro-agressie”. Ze krijgt ze vaak aan de telefoon op haar werk. „We kennen jouw soort mensen”, zeggen ze. Of: „Het wordt tijd dat zwarte mensen zelf eens iets gaan doen aan hun levensstandaard.” „Als ik zeg dat dat racistisch is, ontkennen ze dat.”

Chris Cloyd checkt de nieuwszenders op zijn telefoon. „Ik ben voor het eerst echt nerveus.” Dan wenkt zijn baas, hij kan beginnen.

