Zittend president Ivoorkust wint verkiezingen, oppositie betwist uitslag

De omstreden 78-jarige president van Ivoorkust, Alassane Ouattara, is met 94 procent van de stemmen herkozen voor een derde termijn. Dat meldt persbureau AFP dinsdag op basis van informatie van de landelijke kiescommissie CEI. De oppositie betwist de uitslag en pleit voor een alternatieve „overgangsregering”.

Volgens de kiescommissie was de opkomst bij de stembusgang afgelopen zaterdag 54 procent en kregen Ouattara’s opponenten elk niet meer dan 2 procent van de stemmen. De Constitutionele Raad van Ivoorkust, het hoogste juridische orgaan van het land, beslist de komende dagen of de uitslag wordt goedgekeurd.

Ouattara kwam in 2010 aan de macht en werd vijf jaar later herkozen. Hoewel hij in maart aankondigde af te zien van een derde termijn, kwam hij hier in augustus op terug toen zijn beoogde opvolger binnen de partij plotseling overleed. Zijn nominatie viel niet goed bij tegenstanders: de Ivoriaanse grondwet schrijft voor dat een president maximaal twee termijnen mag uitzitten. Oppositieleden riepen dan ook op tot „burgerlijke ongehoorzaamheid” in aanloop naar de verkiezingen op zaterdag en verzochten kiezers hun stem niet uit te brengen. Duizenden stembureaus werden geplunderd of geblokkeerd en zeker dertig mensen kwamen om het leven bij rellen.

Duizenden Ivorianen verlieten de afgelopen dagen de grote steden uit vrees voor onrust rond de verkiezingsuitslag, met de presidentsverkiezingen van 2010 vers in het geheugen. Toen kwamen drieduizend mensen om het leven bij rellen nadat toenmalig president Laurent Gbagbo zijn plek weigerde af te staan aan Ouattara.

