Wiebes richt zich liever op techniek dan op de mens

Het was een historisch besluit. Het kabinet was nog maar een maand of vijf begonnen toen Eric Wiebes maart 2018 aankondigde de gaskraan in twaalf jaar helemaal dicht te draaien. Er zat na weer een zware aardbeving niks anders op dan de oorzaak van de aardbevingen in Groningen weg te nemen, zei de VVD’er. Vreugde in Groningen.

Drieënhalf jaar later is er van de glans van dat moment weinig over. Ja, de gaskraan gaat dicht. Maar sindsdien verloopt het versterken van woningen traag, de onvrede is opnieuw groot, Tweede Kamerleden van coalitie én oppositie zijn kritisch. Kajsa Ollongren (D66, Binnenlandse Zaken) heeft het woningdossier van inmiddels van Wiebes overgenomen.

Rond de problemen in Groningen zie je de twee kanten van Wiebes’ ministerschap, zeggen Kamerleden van coalitie en oppositie. Wiebes’ kracht is dat hij altijd oplossingen zoekt en vindt. Dat bewijst hij nu ook met zijn rol in de economische steunpakketten in de corona-crisis. Maar hij bekijkt problemen vaak vooral vanuit de techniek en vergeet soms de menselijke kant. En het zoeken van draagvlak.

Over deze serie Rutte III op rapport Deze maanden verdedigen de ministers van het kabinet-Rutte III hun laatste reguliere begroting. Dat is het moment om de balans op te maken. Hoe hebben de zestien ministers van het kabinet gepresteerd? Hebben ze waargemaakt wat in 2017 in het regeerakkoord werd afgesproken? Deze week wordt de begroting van Economische Zaken en Klimaat behandeld.

Eric Wiebes is werktuigbouwkundige, een voormalig consultant die een probleem het liefst in zijn eentje oplost. Hij is creatief, scherp, analytisch, oplossingsgericht. Vriendelijk en grappig ook. En hij heeft een passie voor techniek en de industrie. Niks mooiers dan praten over een warmtepomp. Thuis wordt hij wel eens een hoofd op pootjes genoemd, vertelde Wiebes in Zomergasten.

Onverwacht baas van klimaatplannen

Al bij zijn benoeming was er reuring. De VVD had in 2017 geen klimaatplannen in het verkiezingsprogramma staan, maar maakte vervolgens tot veler verrassing wel VVD’er Wiebes de baas van de uitgebreide klimaatplannen uit het regeerakkoord – plannen die volgens deze krant „ongekend ambitieus” waren. Er moest in 2030 49 procent minder broeikasgas worden uitgestoten. Dat moest worden vastgelegd in een klimaatwet en uitgewerkt in een klimaatakkoord. Voor het eerst kwam er een minister van Economische Zaken én Klimaat. Wiebes was tot dat moment de staatssecretaris van Financiën, die diep door het stof moest na een mislukte reorganisatie bij de Belastingdienst.

Het klimaatakkoord werd polderen op steroïden. Aan vijf tafels werd onderhandeld, van industrie tot landbouw. De analytische, solistische minister moest een akkoord sluiten met meer dan honderd partijen: gemeenten, provincies, bedrijven, natuurorganisaties. Vooral in het begin was de organisatie slordig en ontbrak volgens de deelnemers een sturende rol van de minister.

Toch kijken veel betrokkenen positief terug op die rol van Wiebes, al had hij het akkoord volgens hen liever in zijn eentje geschreven. Ook nu was zijn kracht dat hij de materie als geen ander doorziet. En weer was zijn zwakte dat hij minder oog had voor draagvlak, bij burgers, milieubeweging en bedrijven. In een huis met een innovatieve warmtepomp wonen ook mensen.

Tegenspraak zoeken

Hij zoekt wel de tegenspraak en laat veel partijen langskomen op zijn ministerie voor overleg. Vertegenwoordigers van de industrie maar ook Marjan Minnesma van klimaatbeweging Urgenda daagt hij uit om mee te denken. In zo’n gesprek voelt hij zich als liberale vrijdenker meer op zijn gemak dan bij publieke plichtplegingen. Dan maakt hij nog wel eens een uitglijder, zoals toen hij de een na grootste een aardbeving in Groningen een bevinkje noemde.

Je moet van goeden huize komen om Wiebes van gedachten te laten veranderen, alleen met sterke, inhoudelijke argumenten kan het lukken. En dat eigenwijze karakter had volgens veel betrokkenen grote voordelen bij het klimaatakkoord: hij hield zijn poot stijf, tegenover de lobbyende industrie en tegenover de protesterende milieubeweging. Ook binnen het kabinet moest hij pal staan, want op veel openlijke steun hoefde hij niet te rekenen. Terwijl aan de tafels over het klimaatakkoord werd onderhandeld, deed de coalitie dat zelf ook nog eens opnieuw. De groenere D66 en ChristenUnie stonden vaak tegenover de meer afhoudende VVD en CDA. Uiteindelijk kwam er door de coalitie een CO 2 -heffing voor de industrie, die Wiebes aanvankelijk niet wilde.

In de tweede helft van zijn ministerschap wilde Wiebes meer aandacht geven aan dat andere deel van zijn portefeuille: economische zaken. Het klimaatakkoord en het Groningse gasprobleem hadden al zijn aandacht opgeslokt. Hij wilde investeren in het toekomstig groeivermogen van de economie. Rond Prinsjesdag claimde hij vorig jaar de geestelijk vader te zijn van het grote investeringsfonds, waar het kabinet aan werkte en dat in de media was toegeschreven aan Wopke Hoekstra (CDA, Financiën). Een ruzie volgde, maar beide ministers bleken gelijktijdig met hun ambtenaren aan het brainstormen te zijn gegaan. Het Groeifonds is in Den Haag inmiddels gebroederlijk het Wopke-Wiebesfonds gaan heten.

Door de coronacrisis moest Wiebes opnieuw polderen. Samen met Wouter Koolmees (D66, Sociale Zaken) spreekt hij elke week met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en vakbonden over de noodsteun. Er is bij vakbonden en bedrijven lof voor de snelheid waarmee het kabinet de tientallen miljarden aan steun optuigde.

En voor Wiebes die al vroeg in de crisis nadacht over hoe de economie weer open moest: de anderhalvemetersamenleving. Hij is het nut van de polder gaan inzien, en minder individualistisch geworden, zien de polderpartijen. Sommige uitdagingen kunnen zelfs voor hem te groot zijn.