Bob Woodward over Donald Trump: ‘Het zijn van die wonderlijke leugens’

In een lichte kamer, in dezelfde stad als zijn ondervrager, zit Bob Woodward voor zijn computer. Journalistieke legende sinds hij de Watergate-affaire ontrafelde die Richard Nixon in 1974 zijn presidentschap kostte. Auteur van twee boeken over president Trump, Fear (2018) en Rage (2020), in het Nederlands als Woede uitgebracht. De 77-jarige verslaggever draagt een groen-bruin geruit overhemd. Als hij een hoestbui krijgt, reikt een hand van buiten beeld hem een glaasje water aan.

Aan de vooravond van de verkiezingen denkt Woodward dat de president op zijn aanpak van de Covid-19-epidemie moet worden gewogen – en te licht bevonden. „Ik denk dat in de geschiedenisboekjes een hoofdstuk zal beginnen met de briefing die Trump krijgt op 28 januari dit jaar.” Daar hoorde de president over de gevaren van de epidemie. Woodward reconstrueerde deze bijeenkomst van de president en zijn veiligheidsadviseurs. „Geen twijfel mogelijk, je ziet een patroon van ontkenning, van verdoezelen en van zijn onvermogen de Amerikaanse bevolking te beschermen, iets waarvan hij erkent dat het de taak van de president is.”

Hoe was het om de verslaggeving voor uw boek te doen onder epidemische omstandigheden?

„Lastig. Normaal gesproken ontvang ik mensen thuis, of klop ik ’s avonds bij hen aan. Als ik dat nu had geprobeerd, was ik neergeschoten, haha. De meeste interviews zijn per telefoon gedaan. Ook met president Trump, die ik al eenmaal in het Oval Office had gesproken.”

Niet voor uw boek Fear, toch?

„Nee, hij wilde niet aan Fear meewerken. Hij deed het af als nepnieuws, maar ik hoorde uit zijn omgeving dat mensen hem hadden verteld dat alles wáár was wat erin stond. Dus dacht hij kennelijk: laat ik nu maar meewerken. En zoals dat gaat, naarmate hij me vaker sprak, voelde hij zich meer betrokken bij dit boek. Uiteindelijk kon ik hem zeventien keer interviewen. Ik heb Trump wel tien uur gesproken. Je interviewt haast nooit iemand tien uur, laat staan een zittende president.”

U schrijft dat hij eens telefoneerde met de openingszin: ‘Ik bel zomaar om gedag te zeggen’. Vond u dat niet vreemd?

„Nogal ja. Ik denk dat hij me een keer of zeven zelf heeft opgebeld. In gedachten zag ik hem als een nachtelijke insluiper tegen tien uur rond het Witte Huis dwalen met te weinig omhanden.”

Hoe zinvol is het om iemand te interviewen die zoveel liegt?

„Ja, Trump vertelt veel onwaarheden. Het is belangrijk om daar niet in meegezogen te worden. En het zijn van die wonderlijke leugens. Je weet nog hoe zijn presidentschap begon: liegen over de omvang van het publiek bij zijn inauguratie, terwijl iedereen kon zien dat het minder mensen waren dan bij Obama. Zo onbeduidend.”

Hoe schat u in dit opzicht Trump in, vergeleken met zijn voorgangers?

„Mijn aanpak is empirisch. Ik bekijk iedere president op zichzelf. Ik laat het over aan politicologen, of misschien wel psychologen, om presidenten te vergelijken. Ieder van hen is uniek. Wat gebeurt er in hun ambtstermijn? Wat zeggen ze? Wat kan ik aan de weet komen? Daar beperk ik mezelf toe. Die methode heeft tot nog toe goed voor mij gewerkt. In 1969 ben ik als journalist bij een tijdschrift begonnen. Ik heb verslag gedaan van negen presidenten, 20 procent van allemaal.”

Ik kan me voorstellen dat het vele liegen een verschil is.

„Trump heeft me veel dingen gezegd die niet waar bleken. Maar ik denk ook dat hij vaak iets over zijn gevoelens heeft gezegd wat wél waar was. Ik heb hem gevraagd hoe hij naar de kwestie van racisme keek, na de dood van George Floyd. Ik zei dat wij als witte, bevoorrechte mannen een verantwoordelijkheid hebben om de woede en de pijn van zwarte mensen te begrijpen. Hij maakte me belachelijk. Hij zei: ‘Tsjee, jij hebt echt het medicijndrankje gedronken hè?’ Ik denk dat hij daar oprecht was. Het unieke van die vele ontmoetingen is dat ik zoveel direct kon noteren. Niet: iemand zegt dit en iemand zegt dat. Nee: hij zegt het zelf, terwijl hij nog president is. Ik heb de opnames vrijgegeven, opdat mensen het letterlijk uit zijn eigen mond kunnen horen.”

En het feit dat zoveel mensen die voor hem werken bereid zijn méé te liegen?

„Daar prik je wel doorheen. Ik had de luxe van tijd. Ik kon enorm veel mensen spreken, dagboeken, memo’s en ander materiaal inzien.”

U beschrijft hoe Trump een video, waarmee waarschijnlijk geknoeid is, over de Palestijnse president Abbas te zien krijgt. De volgende dag belt hij Abbas en scheldt hem uit voor ‘moordenaar’. Dan noteert u dat Trumps schoonzoon en adviseur Jared Kushner deze weergave ontkent. Wat moet ik dan als lezer?

„Ik zou zeggen: laat de lezer zelf beoordelen wie gelijk heeft, Kushner of de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson. Ik wilde per se Kushners perspectief. Per slot van rekening zegt hij hier impliciet dat de video bestaat en is afgespeeld. Dat wisten we daarvoor nog niet zeker. Dat is nieuws.”

Maar het laat de lezer in het ongewisse.

„Oké, goed punt. Maar zo is het soms met journalistiek. Soms blijf je in het ongewisse en dan kun je alleen maar de beste informatie die je hebt, geven. Ik noem dat altijd de meest haalbare versie van de waarheid. En het is nooit helemaal duidelijk.”

De Covid-epidemie is de belangrijkste kwestie in dit boek.

„Het is de belangrijkste kwestie in zijn regering. Niet alleen voor de geschiedschrijving ervan, ook nog voor de nabije toekomst. Wie weet hoe de rest van november en december eruit gaan zien?”

U kreeg kritiek toen u onthulde dat Trump u op 7 februari had verteld hoe gevaarlijk de epidemie was en daar destijds niet over schreef, terwijl u de president publiekelijk hoorde zeggen dat het net zoiets was als de gewone griep.

„Dat telefoongesprek ging helemaal over China. Dus wat ik hoorde was: het virus is een groot probleem voor China. Ja, dat wist iedereen op dat moment. Ik wist niet beter dan dat Trump die informatie uit China had. Het duurde tot mei voordat ik hoorde over een briefing die Trump op 28 januari had gekregen. Dat is zijn Watergate, zijn Pearl Harbor. Daar hoorde Trump van betrouwbare mensen uit zijn veiligheidsraad, mensen met vlekkeloze bronnen in China, dat Covid-19 snel zou kunnen uitbreken in de Verenigde Staten.”

U heeft er ook in mei niet over bericht.

„Ik heb mei en juni nodig gehad om het verhaal over die briefing rond te krijgen. Mijn boek zou in september uitkomen, dan kon ik het in de complete context vertellen. Laat ik heel duidelijk zijn: er was vanuit volksgezondheidkundig opzicht geen reden om het eerder op te schrijven. Vanaf maart kenden we de gevaren. Het ging er dus alleen nog om dat de president er eerder van wist.”

Gaat uw boek over zijn beleid of meer over de man Trump?

„Dat valt niet van elkaar te scheiden. Het gaat bij Trump altijd over ‘wat voel ik op dit moment?’ Zo komt hij tot zijn besluiten. En dat is dan de man met totale controle over de buitenlandse politiek van ons land. Hij heeft zich met zijn regeren-via-tweet totaal vervreemd van zijn eerste ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken en de directeur van de veiligheidsdiensten.”

U velt ten slotte een scherp oordeel over Trump als president: ongeschikt. Dat heeft u nooit eerder zo gedaan.

„Ik ken heel veel Republikeinen die het in besloten kring zeggen. Als ik alle lijntjes verbond die in dit strikt feitelijke boek naar voren kwamen, kon ik niet anders dan concluderen dat hij de verkeerde man voor zijn taak is. En dat is nog vriendelijk uitgedrukt.”

