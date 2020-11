Wat ligt er in die lade in Harry Mulisch’ huis?

Het is aan de Leidsekade 103 in Amsterdam waar Harry Mulisch woonde, werkte en rookte. Daar, in wat nu het Harry Mulisch Huis is komen te heten, treft de geïnteresseerde voorbijganger de werkkamer van de auteur van onder meer De ontdekking van de hemel en De aanslag in oorspronkelijke staat – naar eigen zeggen een ‘gestolde weergave van zijn oeuvre’.

Het is dan ook daar waar, tien jaar na het overlijden van Mulisch op 30 oktober 2010, drie jonge literatuurfanatici in podcastvorm op zoek gaan naar de nalatenschap en mens achter Mulisch. Dat doen ze niet alleen door over hem te spreken, maar ook mét hem – want hoewel de auteur weinig autobiografisch materiaal op schrift achterliet, ontdekten ze tal van opnames uit zijn dictafoon waarin we hem zelf horen. Het resulteerde in de zesdelige podcastserie De Mulisch-tapes. De insteek: wat is de waarde van Mulisch anno nu?

Die zoektocht begint in eerste instantie in een fysiek zoeken: wat zien we, wat ligt daar, wat zit er in die lade, wat voelen we? Maar ook: wie komen we tegen tussen al die spullen, in die werkkamer waar niets aan het toeval is overgelaten? Dat levert een zowel persoonlijk als menselijk beeld op van een van de Grote Drie, ingekleed met geluidsfragmenten waarin we de schrijver zelf horen en anekdotische gesprekken met vrienden, geliefden en bekenden. De eerste aflevering is een rond(luister)wandeling door, zoals we horen bij monde van directeur van het Literatuurmuseum Aad Meinderts, ‘het museum dat Mulisch om zich heeft opgetrokken’. Een expositie is het zeker, zij het dan auditief. De podcast had daarmee net zo goed de naam De ontdekking van Mulisch kunnen dragen.

Podcast De Mulisch-tapes Van: Daan Doesborgh, Johan Kuiper, Stefanie Liebreks. Zesdelig, va. 30 okt. elke vrijdag via Spotify en Soundcloud.