De uitslagen zoals ze hier zijn weergegeven kunnen nog veranderen door het grote aantal briefstemmen dat is uitgebracht. Dit kan ook van invloed zijn op de verkiezingsuitslag per staat.

Amerikaanse beurs kleurt groen op verkiezingsdag

De grote Amerikaanse beursindexen zijn op de verkiezingsdag nagenoeg allemaal met winst gesloten. Er heerst voorzichtig optimisme onder beleggers, die erop rekenen dat de race naar het Witte Huis zal eindigen met een duidelijke overwinning van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden, meldt persbureau Reuters dinsdagavond. Dat zou vervolgens moeten leiden tot een snel akkoord over nieuwe stimuleringsmaatregelen voor de Amerikaanse economie.

De meeste indices, waaronder de Dow Jones, S&P 500 en de Nasdaq, eindigden dinsdag tegen de twee procent in de plus. „Er is enig optimisme dat we mogelijk een snelle uitkomst bij de verkiezing hebben”, zei analist Ryan Detrick van de Amerikaanse vermogensbeheerder LPL Financial eerder op de dag tegen Reuters.

Daarbij maakte hij wel meteen een kanttekening. „De markt zal een paar dagen van vertraging accepteren, maar als het vrijdag wordt en het lijkt erop dat het langer zal duren, zou dat de markt kunnen verstoren en kunnen we veel van deze grote winsten kwijtraken.” Die vertraging is goed mogelijk gezien de zeer nauwe concurrentie tussen president Donald Trump en Biden in zogenoemde swing states, staten waarvan nog niet duidelijk is wie er de meeste stemmen behaald. Zo’n tien van de vijftig staten gelden als belangrijke swing states, aangevoerd door Florida en Pennsylvania.

De financiële markten rekenen er op dit moment ook op dat de Democraten de grootste kans maken om bij de verkiezingen een meerderheid in zowel de Amerikaanse Senaat als het Huis van Afgevaardigden behalen. Dat zou in dat geval de slagkracht van de mogelijke president Biden flink vergroten.