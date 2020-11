Vrouwenkoor met de handrem erop

De samenstelling van een ‘odd couple’ is een mysterieuze kunst. De beproefde formule van een tot elkaar veroordeeld duo dat voortdurend kibbelt, maar toch niet zonder elkaar kan is zo oud als film zelf. Zijn de twee hoofdpersonen té verschillend, dan is niet meer aannemelijk dat ze toch een stel zijn. Lijken ze juist te veel op elkaar, dan ontbreekt de dramatische wrijving.

In The Singing Club spelen Kristin Scott Thomas (Kate) en Sharon Hargon (Lisa) zo’n koppel. Ze zijn getrouwd met militairen die zijn uitgezonden naar Afghanistan. Om hun gedachten te verzetten op de militaire basis richten ze een vrouwenkoor op, dat zich toelegt op hits uit de jaren tachtig, zoals ‘Only You’ van Yazoo en ‘Shout!’ van Tears for Fears.

Kate is een Britse dame met een aardappel in de keel, die altijd gereserveerd blijft en haar verdriet over haar bij een missie omgekomen zoon verbergt. Lisa is een losser type, dat graag witte wijn slobbert en de stress bestrijdt met cynische grappen. Scott Thomas en Hargon zijn ieder voor zich geweldige actrices, maar ze hebben weinig chemie. Ondanks de in het oog springende verschillen lijken de vrouwen toch te veel op elkaar: ze zijn ieder op hun eigen manier gesloten types, die een muur om zich heen hebben opgetrokken.

The Singing Club bevat wel meer elementen waar de handrem op lijkt te zitten. Grote dramatische gebeurtenissen gooit regisseur Peter Cattaneo, specialist in feelgoodfilms zoals The Full Monty, schijnbaar achteloos weg. Wat rest is een ambachtelijk gemaakte, op en top Britse film met een stiff upper lip. De film blijft daardoor een beetje vlak.

Feelgood The Singing Club Regie: Peter Cattaneo. Met: Kristin Scott Thomas, Sharon Hargon. ●●●●●

