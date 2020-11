Over een paar uur beginnen de Amerikaanse verkiezingen en misschien ligt het aan mij, maar het voelt als een soort WK-finale. Iedereen heeft een mening over de deelnemers, hun kansen en wie het verdient te winnen en vooral te verliezen. Twee ooms hebben al een weddenschap afgesloten over de uitslag.

„Kom op”, zei oom A. toen ik in de familie-app zei dat ik dat niet vond kunnen, „het gaat toch gewoon om sensatie!”

„En niet om democratie?” appte ik chagrijnig terug.

„Je bent wel heel naïef als je denkt dat de Amerikaanse verkiezingen daar nog maar iets mee te maken hebben”, antwoordde oom B, die als advocaat ruim 25 jaar in de Verenigde Staten heeft gewerkt. Hij stak een heel betoog af over dat Amerika altijd een schijndemocratie is geweest, waar de ene stem minder waard is dan de andere, louter op basis van je staat, je afkomst, hoeveel geld je hebt en ga zo maar door.

„We zouden ons wel kunnen beklagen over de misstanden daar maar het is gewoon veel leuker om die presidentskandidaten te zien blunderen”, schreef hij. „Dan beleef je tenminste nog ergens plezier aan.”

Die avond belde ik met een oud-studiegenoot die na zijn doctoraal naar Amerika emigreerde en daar met een Amerikaanse trouwde. Hij klaagde over zijn achttienjarige dochter. Die had aan haar moeder gevraagd of ze voor Election Day een parelcollier mocht lenen, omdat zij en haar vriendinnen mee wilden doen aan de hashtag #pearlsforRBG: een Twitterinitiatief waarbij vrouwen op drie november massaal parels gaan dragen om Ruth Bader Ginsburg, de onlangs overleden Amerikaanse opperrechter en feministisch icoon, te eren.

‘Maar”, vroeg haar moeder, „RBG droeg toch vooral colliers? En kanten kraagjes? Het is toch juist Kamala Harris die bekendstaat om haar voorliefde voor parels?”

„Wat maakt het uit”, zuchtte de dochter, „het is gewoon leuk om allemaal hetzelfde te dragen.”

„Ze heeft zich dus helemaal niet verdiept in de verkiezingen”, mokte haar vader, „en heeft geen idee van RBG’s standpunten. Ik vraag me af of ze überhaupt de moeite heeft genomen om zich te registreren.”

Ik vertelde hem dat mijn ooms een weddenschap hadden afgesloten op de verkiezingsuitslag. Hij zuchtte.

„Het gaat alleen maar om vorm en niet om inhoud, alleen om show in plaats van een politieke gebeurtenis die gevolgen zal hebben voor het bestaan van miljoenen.”

Misschien, dacht ik later, is er juist daarom die nadruk op vorm. Om te vergeten hoe belangrijk de gevolgen zullen zijn. Dan is het makkelijker om aan parels en weddenschappen te denken, en zo je ogen te sluiten. Alles om maar even te vergeten dat het hier niet alleen om sieraden en geld gaat, maar ook om levens. Heel veel levens.

Ellen Deckwitz schrijft op deze plek een wisselcolumn met Marcel van Roosmalen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 3 november 2020