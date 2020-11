Voor het paard is de rivier geen grens

Met charisma en machogedrag houdt de leidhengst van een kudde konikpaarden zijn harem bij elkaar en beschermt hij de groep tegen gevaar van buitenaf. Tussendoor mag hij zijn merries dekken. De meeste, althans, want het komt voor dat een vrouwtjespaard weinig moet hebben van het oppermannetje. Voor het paren gaat ze dan op zoek naar een andere hengst.

In RivierPark Maasvallei, een uitgestrekt natuurgebied in Nederlands en Belgisch Limburg aan weerszijden van de Maas, kan zij dan letterlijk grenzen overschrijden. De rivier, die dwars door het gebied loopt, weerhoudt paarden uit verschillende landen er niet van elkaar op te zoeken. Tijdens droge periodes in de zomer zorgt dat „hooguit voor natte benen”, legt ecoloog Hettie Meertens van ARK Natuurontwikkeling uit. „Maar ook bij hoogwater, bij een woest stromende rivier, steken de dieren over. Konikpaarden zijn uitstekende zwemmers.”

Grensmaas

Het reisgedrag van de paarden leidt tot nageslacht, maar ook tot problemen. Want hoewel de EU vrij verkeer van goederen, diensten en – buiten coronatijd – personen kent, vormen dieren de uitzondering op de regel. In de Maasvallei leidt dat geregeld tot lastige kwesties: van wie is een Nederlandse grazer die zich bij een kudde van een Belgische beheerder voegt, of andersom? Wie is aansprakelijk voor schade die de dieren op een andere oever aanrichten? En wat betekent het voor de bestrijding van ziektes, als de kuddes mengen? Nederland en België stellen verschillende eisen aan de bescherming tegen veeziektes. Voldoet de Belgische kudde nog aan de Belgische normen als er een Nederlands dier bij komt?

Een dynamische rivier

In het RivierPark Maasvallei lopen zo’n tweehonderd paarden en tweehonderd runderen, verdeeld over ongeveer dertig kuddes. Zonder hun graaswerk zou het natuurgebied veranderen in een nauwelijks doordringbaar wilgenbos. Hun mest en de sporen van hun hoeven dragen bij aan de verscheidenheid van de flora en fauna.

Vandaag blijven de Nederlandse dieren keurig aan hun kant, ver van de oevers, constateert Hettie Meertens. Een kudde paarden loopt vlak bij Hoeve Hartelstein, ten noorden van Itteren. Een groep runderen graast een paar honderd meter verderop. Omdat de Maas op deze plek een „dynamische rivier” is, kunnen de dieren bij flink hoogwater zelfs zonder de rivier te betreden landsgrenzen passeren, legt Meertens uit. „Soms verplaatst de bedding zich en in extreme gevallen worden er zelfs bochten afgesneden.” De afspraak is dat de landsgrens precies in het diepste van de stroombedding ligt.

„Het stuk grond of het stuk rivier waarop de kudde staat, kan van het ene op het andere moment van Nederlands Belgisch worden of andersom.”

In 2018 dreigde Nederland grondgebied aan België te verliezen door een weggespoelde grindrug

Meertens, wandelend bij de plek waar de Geul in de Maas uitmondt: „Runderen drinken of nemen een bad in de Maas, maar zullen over het algemeen niet zo snel een andere plek opzoeken. Of ze moeten hongerig zijn, maar dat komt hier niet voor. De paarden steken de rivier ook over uit pure nieuwsgierigheid. Groepen jonge hengsten zijn druk met spel of hopen merries te treffen.”

Bij een ‘oversteekmelding’ worden dieren direct teruggehaald, zegt Meertens. „Als een dier blíjft oversteken, kan het gebeuren dat het – ook vanwege beheersing van de grootte van de kuddes – uiteindelijk naar een ander natuurgebied in binnen- of buitenland gaat of wordt geslacht.” Schade proberen de beheerders van kuddes „in overleg” te regelen, zegt Meertens. Zoals laatst, toen een hele groep Nederlandse paarden via de Maas en een visserspaadje in een Belgisch maïsveld terecht was gekomen.

Maak er één natuurgebied van

Voor GrazeLIFE, een project van de Europese Unie dat kijkt naar de verschillende beheersopties voor wilde en half-wilde kuddes, hebben ARK Natuurontwikkeling en onderzoeker Renée Meissner van het Nederlandse bedrijf Herds & Homelands de situatie in kaart gebracht. In een deze maand verschenen rapport stellen ze voor de natuurterreinen aan beide zijdes van de Maas om te vormen tot één natuurgebied, met eigen regels.

De onderzoekers zien ook een oplossing in een nieuwe juridische status voor de dieren in de kuddes: half-wild, waar ze nu nog gewoon onder de regels voor door boeren gehouden vee vallen.

Kees Bastmeijer, hoogleraar natuurbescherming en waterrecht aan Tilburg University, vindt de voorstellen interessant: „Het recht kent nu alleen wilde en niet-wilde dieren. Gedomesticeerde dieren hebben een eigenaar, wilde dieren worden juridisch beschouwd als res nullius, zaak van niemand. Maar voldoet die verdeling nog met steeds meer nieuwe, wilde natuur?”

Of een nieuwe status als half-wild een goed idee is hangt af van de motivatie, vindt Bastmeijer. „ Wat wil je daarmee regelen en waarom kan dat niet via contracten tussen beheerders aan beide kanten van de grens?”

Volgens Arie Trouwborst, universitair hoofddocent milieurecht aan dezelfde universiteit, bestaan er wel internationale afspraken, bijvoorbeeld over trekkende diersoorten en grensoverschrijdende natuurgebieden, zoals bijvoorbeeld het Waddengebied en Kavango-Zambezi in het zuiden van Afrika. Een status aparte voor de Grensmaas is nog niet zo gemakkelijk te realiseren, denkt hij.

„Het blijkt in de praktijk moeilijk om afspraken over het beheer van populaties concrete invulling te geven, of het nu gaat om grensoverschrijdende wolvenpopulaties in Europa of olifanten die zich weinig aantrekken van landsgrenzen in Afrika.”

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit beaamt dat dieren nu in verband met regels op het gebied van dierenwelzijn, gezondheid en voedselkwaliteit niet zomaar de grens mogen oversteken. Per 1 april wordt echter een nieuwe Europese dierengezondheidsverordening van kracht, die het maken van afspraken over ‘grensbeweiding’ moet vergemakkelijken. Het ministerie wil samen met Nederlandse en Belgische autoriteiten bespreken welke oplossing uitvoerbaar en juridisch haalbaar is.

