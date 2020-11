Mijn zus woont al jaren in de VS, Baton Rouge LA. Zaterdag besloot ze maar alvast te gaan stemmen. Aangekomen bij het stembureau trof ze een enorme rij geduldig wachtenden. Nieuwsgierig opende ze het autoraampje en vroeg aan één van de stemmers in de rij hoe lang ze al wachtte. Zonder aarzelen antwoordde die, „al vier jaar!”

