Utrecht Centraal ontruimd en treinverkeer stilgelegd na incident in trein

Het treinverkeer bij Utrecht Centraal is dinsdagavond volledig stilgelegd en het station is ontruimd wegens een incident in een trein. Volgens de politie heeft een man in de trein uitspraken gedaan die „dusdanig zorgelijk” waren dat de politie is overgegaan tot ontruiming, zegt een woordvoerder tegen NRC. Naar de man wordt op dit moment nog gezocht in de trein.

Het incident gebeurde rond 19.00 uur in de avond. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gezegd of wat zich heeft voorgedaan in de trein, aldus de woordvoerder.

Dit bericht wordt aangevuld.