‘Twitter verwijdert 90 Nederlandse QAnon-accounts’

Twitter heeft zeker negentig Nederlandse QAnon-accounts verwijderd die de complottheorie QAnon verspreidden, mede over de Amerikaanse presidentverkiezingen. Dat meldt datajournalistiek platform Pointer dinsdag op basis van eigen onderzoek. Bij elkaar waren de accounts goed voor bijna 95.000 volgers.

Het platform legde verschillende Twitterprofielen van Nederlandse gebruikers vast met screenshots, voordat deze verwijderd werden. De gebruikers van verwijderde accounts zouden op hun profielen hebben geschreven aanhanger te zijn van de complottheorie QAnon en deze ideeën ook actief verspreid hebben. Volgens aanhangers van QAnon domineren satanistische en pedofiele machthebbers de wereld, onder wie de Democratische presidentskandidaat Joe Biden. President Donald Trump zou daarentegen strijden tegen deze bloeddrinkende elites.

Lange Frans

De theorie verspreidde zich vooral via het internet, maar een voorloper ervan leidde in de Verenigde Staten tijdens de vorige presidentsverkiezingen ook in het echt tot geweld. De Pizzagate-theorie claimde dat Democratische machthebbers vanuit een kelder onder een pizzazaak in Washington een netwerk van kinderprostitutie runden. In 2016 viel een gewapende man de pizzeria binnen en vuurde daarbij drie schoten af in een kast.

Verschillende socialemediaplatforms, waaronder Twitter, Facebook en TikTok, kondigden in de aanloop naar de presidentsverkiezingen aan harder op te treden tegen het verspreiden van desinformatie. In Nederland werd vorige maand het YouTube-kanaal van rapper en complotdenker Lange Frans geblokkeerd, nadat het platform de huisregels rondom haat, intimidatie en misinformatie had aangescherpt. Vlak daarvoor zond het televisieprogramma Zondag met Lubach een kritisch item over de algoritmes van YouTube uit, waarin ook Lange Frans aan bod kwam. De rapper had op zijn kanaal meerdere video’s staan waarin hij omstreden complottheorieën verkondigde, onder meer die van QAnon.