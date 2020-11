Twee ontsnapte chimpansees doodgeschoten in Dierenpark Amersfoort

Twee chimpansees, die dinsdagochtend uit hun verblijf in Dierenpark Amersfoort ontsnapten, zijn doodgeschoten om „een verdere escalatie te voorkomen”. Dat heeft het dierenpark bekendgemaakt. De dieren wisten te ontsnappen door „een menselijke fout rondom het sluiten van de verblijven”. Er zijn geen bezoekers of medewerkers gewond geraakt.

De twee mannelijke chimpansees Mike en Karibuna ontsnapten rond 10.30 uur uit hun verblijven. Toen ze eenmaal waren opgespoord, concludeerden medewerkers van het dierenpark dat ze „imponerend gedrag” vertoonden. Dat kan volgens het park „voor een gevaarlijke situatie zorgen en daarom is er op dat moment de beslissing gemaakt om de chimpansees dood te schieten”. „Het is een zwarte dag voor Dierenpark Amersfoort”, aldus het park. „Wij betreuren deze gebeurtenis enorm.”

Verdoving

Het verdoven van de dieren zou te gevaarlijk zijn geweest, laat het park weten. „Het duurt ongeveer tien minuten tot een kwartier tot het effect van een verdoving merkbaar is”, aldus een woordvoerder. „Chimpansees bewegen snel, in dat tijdsbestek hadden ze ook uit het park kunnen ontsnappen.” Dat had tot „een ramp” kunnen leiden, als de dieren buiten het park mensen hadden aangevallen, aldus Dierenpark Amersfoort. „Dat vonden we niet verantwoord.”

Rond 11.00 uur sloot de dierentuin zijn deuren vanwege de ontsnapping die „mogelijk gevaar kon opleveren voor de bezoekers.” Bezoekers die tijdens de ontsnapping in de dierentuin waren, moesten op verschillende plekken wachten. Zo zegt een vrouw tegen RTV Utrecht drie kwartier opgesloten te hebben gezeten in het schildpaddenverblijf, tot ze naar buiten kon worden geëvacueerd. Dierenpark Amersfoort heeft laten weten medewerkers en bezoekers slachtofferhulp te bieden.