Slechte verkiezingen hebben ook nut

Alassane Ouattara, de winnaar van de verkiezingen in Ivoorkust zaterdag, wilde aanvankelijk helemaal geen kandidaat zijn. Hij mat zich het imago aan van een Afrikaanse modeldemocraat en wilde de limiet die Ivoorkust stelt aan presidentiele ambtstermijnen niet schenden. Maar hij slikte die goede intenties in toen zijn favoriete opvolger enkele maanden terug onverwachts overleed waardoor de oppositie aan de macht dreigde te komen.

Geleid door een gelijksoortig cynisme liet de voormalig politieke gevangene Alpha Condé zich eerder vorige maand bij omstreden verkiezingen in Guinee herverkiezen. Hij veranderde de grondwet om een derde ambtstermijn te kunnen krijgen, hoewel hij zich daar vroeger in de oppositie fel tegen had verzet. En in Tanzania liet vorige week president John Magufuli zich onder beschuldigingen van fraude herkiezen in een electorale krachtmeting waarbij de oppositie met handen en voeten was gebonden. De oppositiepartijen werden weggevaagd.

„Als de regeringspartij zo overweldigend wint, dan heb je geen meerpartijenstelsel meer, maar een éénpartijstaat vermomd als democratie”, zegt Nicholas Cheeseman. Steeds meer Afrikanen twijfelen aan het nut van verkiezingen, zegt deze Britse politicoloog en professor democratie aan de Universiteit van Birmingham. „In Ivoorkust, Tanzania en begin volgend jaar in Oeganda worden verkiezingen gemanipuleerd. Zo raken mensen gefrustreerd over democratie.”

Militaire coups

In de jaren zeventig en tachtig volgde in Afrikaanse landen de ene militaire coup na de andere. Tussen 1960 en 1999 vonden er elk decennium rond de veertig staatsgrepen of pogingen daartoe plaats, meer dan dat er vrije verkiezingen werden gehouden.

Maar sinds de eeuwwisseling vinden er in vrijwel alle landen regelmatig verkiezingen plaats. Alleen leiden die zelden tot een wisseling van de macht, soms ook wordt de uitslag schaamteloos vervalst.

In Congo-Kinshasa werd in 2019 Felix Tshisekedi tot president verklaard terwijl hij duidelijk had verloren. „Afrika telt bijna evenveel gebrekkige democratieën, namelijk vijftien, als harde autocratieën. Dat zijn er zestien”, zegt Nic Cheeseman.

De meeste Afrikanen wensen democratie, zo wijzen onderzoeken van bijvoorbeeld het instituut Afrobarometer uit. Afrika is de afgelopen twintig jaar stukken vrijer geworden. Angstige blikken over de schouders bij gesprekken in de bar zijn minder nodig, media onthullen schandalen en parlementsleden leggen presidenten en ministers het vuur aan de schenen. Internet maakte het continent moderner.

Wat zeggen deze soms tegenstrijdige gebeurtenissen over de ontwikkeling van democratie op het Afrikaanse continent?

De democratische wortels zijn er fragiel en oppervlakkig. Vrijwel direct na onafhankelijkheid, ruwweg vanaf de jaren zestig, meenden Afrikaanse leiders dat ontwikkeling het snelst zou gaan onder aanvoering van één partij met daarin vertegenwoordiging van alle tribale en regionale belangengroepen. Maar de eenpartijstaat bracht de kritische stemmen tot zwijgen en leidde tot een dictatuur.

Tweede bevrijding

‘Een tweede bevrijding’ heette daarom de aanstekelijke geestdrift die begin jaren negentig over Afrika golfde. In veel landen namen groepen van advocaten, journalisten, zakenlui en andere goed opgeleide jonge Afrikanen het op tegen de autoritaire oude garde. Ze eisten democratische vrijheden en eerlijke en vrije verkiezingen onder een meerpartijenstelsel. De bevolking was de eenheidsworst van de eenpartijstaat beu. Eerst in Franstalig Afrika, in Benin in 1989, en toen in 1990 in Engelstalig Afrika, in Zambia, leidden politieke revoltes tot de invoering van pluralisme.

De forse economische groei op het continent na de eeuwwisseling en de vorming van een spraakzame middenklasse versterkten die ontwikkeling en maakten het politieke machtsspel opener en vrijer.

Maar aspecten van de oudere vormen van bestuur uit het pre-koloniale deels staatloze Afrika laten hun invloed nog gelden. Om te kunnen overleven zocht iedereen vroeger al een beschermheer en weldoener, om onderdeel te worden van diens netwerk. Die gewoonte van patronage bleef bestaan. Tegenwoordig draait het niet alleen in autocratische staten om talloze netwerken die de verschillende machtsniveaus van boven naar beneden met elkaar verbinden.

De president wijst een politiek ambt toe op basis van patronage, niet wegens professionaliteit en bekwaamheid. Smeergeld is onderdeel van de sociale omgang, deel van het dagelijkse leven. Het werkelijke machtsspel speelt zich dus niet in verkiezingen af, maar in netwerken met verplichtingen aan familie, stammen, clans, regio’s en religie.

Roofzuchtig systeem

Na de introductie van het pluriforme politieke bestel bleven in de jaren negentig, ondanks de aarzelende democratisering, veel burgers zich buitengesloten voelen, net als in de koloniale tijd. Wat eerst een crisis van de eenpartijstaat leek te zijn, blijkt deze jaren de crisis van de Afrikaanse staat in het algemeen. Het roofzuchtige systeem bleef bestaan, met plunderende rijken en aas etende armen.

Toch is al te veel cynisme over democratisering in Afrika onterecht. „Zeker, verkiezingen blijken geen oplossing voor ontwikkelingsproblemen. Ze leiden zelden tot politieke verandering en maken geen einde aan armoede”, zegt Cheeseman. „Maar de politieke elites moeten zich wel steeds meer moeite getroosten om aan de macht te blijven. Ze moeten tegenwoordig het platteland op om stemmen te krijgen en beloven in ruil daarvoor ontwikkelingsprojecten.”

Cheeseman zag tijdens zijn vele jaren onderzoek in Afrika de barometer van de democratie heftig schommelen. „Niemand wil terug naar de autoritaire eenpartijstaat.” in de tijd van de eenpartijstaten was er behalve geen democratie ook geen economische vooruitgang en werd er geen rekening gehouden met mensenrechten. Nu houden verkiezingen het idee van democratie levend, al zijn het dan slecht verkiezingen. Daarom is Cheeseman niet somber. „Nog geen zes maanden geleden stond Malawi in de schijnwerpers omdat een moedige hoge rechter daar verkiezingen ongeldig had verklaard, waarna bij een nieuwe gang naar de stembus de oppositie won.”

Correctie (3/11) In een eerdere versie van dit stuk heette de president van Ivoorkust Allasane, dat moest zijn: Alassane.

Oeganda De 76-jarige Museveni gaat in februari voor een vijfde termijn De Oegandese leider Yoweru Museveni, de op twee na langstzittende leider van Afrika, moet het in februari opnemen tegen Bobi Wine, een popster die oppositiepoliticus is geworden. Aanhangers hebben de 76-jarige Museveni, die voor een vijfde termijn gaat, geprezen voor het binnenhalen van investeringen en het verbeteren van de economie. Zijn tegenstanders zijn minder positief. Uitdager Wine, 38 jaar, die een jonge achterban heeft, liet weten dat tientallen politieagenten in oktober zijn partijkantoren zijn binnengevallen. „Museveni’s regering wil mijn nominatie tegenhouden”, zei hij in een reactie tegen de BBC. De afgelopen jaren werd hij regelmatig aangehouden en mishandeld door de politie.

Guinee President Condé, 82 jaar, won vorige maand een derde termijn Op 18 oktober vonden er verkiezingen plaats in het West-Afrikaanse Guinee met 12,4 miljoen inwoners. De 82-jarige Alpha Condé werd dagen later tot winnaar verklaard. Hij zou een derde termijn hebben gewonnen met 59 procent van de stemmen. Klopte dat wel? Niet volgens de oppositie. Sommige aanhangers van de oppositie gingen de straat op om te protesteren tegen de uitslag. Condé zou „een electorale staatsgreep” hebben uitgevoerd. De week tot de uitslag vielen er bij ongeregeldheden negen doden. Verkiezingswaarnemers waren voor de verkiezingen al bezorgd over een terugval naar autoritarisme. Sinds de jaren negentig ging juist Guinee de goede kant op, richting een meerpartijen-democratie.

Tanzania Autocraat Magufuli kreeg 84 procent van de stemmen Vorige week woensdag vonden er verkiezingen plaats in Tanzania, dat bijna zestig miljoen inwoners heeft. Het was geen verrassing dat de zittende 60-jarige president John Magufuli werd herkozen met 84 procent van de stemmen. Internationaal bestaat sterke twijfel over de betrouwbaarheid van de uitslag. De verkiezingen gingen niet alleen om de positie van de president, maar ook om de vorming van een nieuw parlement. De partij van de autocratische Magufuli kreeg daarbij twee derde van de zetels in handen, genoeg om de grondwet aan te passen. Tientallen leden van de oppositie werden de afgelopen week gearresteerd.

Ivoorkust President Ouattara is voor de derde keer president geworden In het West-Afrikaans Ivoorkust (25 miljoen inwoners) vonden zaterdag verkiezingen plaats die onrustig verliepen. President Allasane Ouattara, 78, werd zoals verwacht de winnaar. Hij zou 94 procent van de stemmen hebben gehaald. Zijn overwinning is illegaal, zeggen tegenstanders. Hij mocht helemaal niet voor een derde termijn gaan. Veertig van de 44 kandidaten die hem wilden uitdagen werden gediskwalificeerd. Zij eisen nieuwe verkiezingen. Zaterdag vielen er ten minste 30 doden bij ongeregeldheden, aldus de oppositie. In het land is vrees voor een terugkeer naar het electorale geweld van 10 jaar terug, die tot 3.000 doden leidde.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 3 november 2020