Pilotenvakbond VNV toch akkoord met afspraken loonmatiging

Pilotenvakbond VNV is dinsdag toch akkoord gegaan met de afspraak voor loonmatiging voor vijf jaar. Dat meldt KLM in een persverklaring. VNV was de enige vakbond die nog niet akkoord was gegaan met de voorwaarden van het kabinet voor de tweede tranche van het steunpakket. Minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA) gaat nu beoordelen of de luchtvaartmaatschappij alsnog voldoet aan de gestelde voorwaarden, meldt KLM in het bericht.

KLM-topman Pieter Elbers noemt het akkoord van VNV „een belangrijke stap”. „Deze ongekende tijd vergt ongekende en ongebruikelijke stappen”, schrijft hij. Al het personeel van KLM dat drie keer modaal verdient of meer moet 20 procent inleveren.

Herstructureringsplan

Deze loonmatiging is een belangrijk onderdeel van het herstructureringsplan dat KLM begin oktober bij het ministerie van Financiën moest inleveren, in ruil voor een steunpakket van 3,4 miljard euro aan leningen en garanties op leningen. Hiermee moest de luchtvaartmaatschappij tonen hoe een bezuiniging van 15 procent zou worden doorgevoerd. KLM zei in dit plan toe de lonen voor drie jaar te matigen, door onder meer af te zien van loonsverhogingen en eindejaarsuitkeringen.

Maar afgelopen vrijdag bleek minister Hoekstra hier niet mee akkoord te gaan. De looptijd van de loonmatiging moest gelden voor de volledige looptijd van de staatssteun, naar verwachting vijf jaar. Vijf vakbonden gingen akkoord met de langere looptijd, maar afgelopen weekend bleken de FNV-vakbonden van grond- en cabinepersoneel en pilotenvakbond VNV niet te tekenen. Maandag lieten de FNV-vakbonden weten alsnog te hebben ingestemd.