Piloten na veel druk alsnog overstag

Pilotenbond VNV heeft dinsdag alsnog een akkoord bereikt met KLM over loonmatiging. Daarmee hebben alle vakbonden van KLM ingestemd met de aanvullende verklaring die het ministerie van Financiën eiste als voorwaarde voor staatssteun aan KLM.

Naar verwachting zal minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) het bezuinigingsplan van KLM nu goedkeuren en kan het steunpakket à 3,4 miljard euro volledig worden uitgekeerd. Eerder liet Hoekstra weten dat de toezegging over langdurige loonmatiging voor hem het enige knelpunt in het KLM-plan was.

Dit weekend ontstond een crisis rond de steun voor KLM omdat drie van de acht vakbonden van KLM weigerden een zogenoemde ‘commitment clausule’ te ondertekenen. Hoekstra schortte daarop de steun op.

In de verklaring, een aanvulling op de akkoorden in hoofdlijnen die KLM al op 1 oktober met de bonden had gesloten, zeggen de bonden toe dat KLM-werknemers arbeidsvoorwaarden inleveren voor de duur van de steun. Naar verwachting gaat het om vijf jaar, tot eind 2025.

Lees ook: Waar ging het mis tussen Hoekstra, de bonden en KLM?

Gebrek aan solidariteit

Voor de twee FNV-bonden voor cabine- en grondpersoneel en pilotenbond VNV ging die toezegging te ver. Zij voelden zich onder druk gezet om iets te tekenen dat onvoldoende duidelijk was. De bonden wilden de afspraken met KLM over loonmatiging niet verder laten lopen dan maart 2022 (piloten) en eind 2022 (grond- en cabinepersoneel).

Vooral de piloten lagen de laatste dagen onder vuur wegens een vermeend gebrek aan solidariteit met KLM’ers met lagere inkomens. De druk vanuit politiek en publieke opinie om alsnog te tekenen was groot. Ook binnen KLM wekte de opstelling van de piloten ongenoegen.

De weigering om de clausule te tekenen heeft KLM schade opgeleverd, constateert topman Pieter Elbers in een intern bericht van dinsdag: „Het is allemaal verre van goed geweest voor de reputatie van KLM en haar medewerkers. Ook onderlinge spanning tussen collega’s is niet goed voor de interne saamhorigheid.”

Toch heeft de crisis iets opgeleverd, zegt FNV-bestuurder Joost van Doesburg. „We hebben afgesproken dat we na de eerste fase, vanaf 2023, opnieuw gaan praten over de personeelsbijdrage. Die kan op een andere manier worden ingevuld dan in de eerste fase.” Deze onderhandelingsruimte voor de tweede ronde geldt voor alle bonden. Van Doesburg is ook tevreden over de gezamenlijke eindtijd die is afgesproken. „Het zat ons niet lekker dat piloten minder lang loon zouden inleveren dan werknemers die 11 euro per uur verdienen.”

De VNV kreeg inzage in de geheime term sheet, het document met precieze voorwaarden die Financiën aan KLM stelt. Ook voor de VNV is het cruciaal dat er na afloop van de huidige cao-afspraken opnieuw kan worden onderhandeld, en dat de invulling van de personeelsbijdrage kan worden gewijzigd.

In een intern bericht voegt de VNV toe: „De duur van de afgegeven toezegging is concreet gemaakt en niet meer zonder einde.” De piloten vreesden dat als KLM er langer dan vijf jaar over gaat doen om de leningen terug te betalen, de loonkorting door blijft lopen.

Existentiële crisis

Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer gaf Hoekstra dinsdag aan waar de crisis wat hem betreft om ging: „Het scharnierpunt in deze discussie is al veel langer bekend. Dat betreft de vraag: hoelang loopt het commitment?” Hoekstra wilde per se de toezegging dat de bonden bereid zijn om gedurende de looptijd van de steun in te leveren. Air France-KLM moet volgens hem goedkoper en concurrerender worden om te kunnen overleven.

In antwoorden op Kamervragen benadrukte Hoekstra de „existentiële crisis” waar de mondiale luchtvaart en KLM zich in bevinden. Hij verwacht niet dat de huidige steun voldoende zal zijn.

Zelfs stap twee, een kapitaalinjectie door de Franse en Nederlandse overheid, is mogelijk niet het einde, waarschuwde Hoekstra: „Ik zou zelfs niet durven zeggen dat als het zo zou zijn – en dat is een enorme ‘als’ – dat de Nederlandse overheid later dit jaar of begin volgend jaar bereid zou zijn om kapitaal te investeren, daarmee de kous af is. Er zijn ook scenario's denkbaar dat de luchtvaart voor een nog langere periode in heel ingewikkeld vaarwater blijft.”