Personeelstekort NVWA leidt mogelijk tot risico’s volksgezondheid

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voldoet niet aan sommige Europese toezichtseisen vanwege personeelstekorten. Mogelijk heeft dat risico’s voor de Nederlandse dier- en volksgezondheid. Dat concludeerde advieskantoor Deloitte naar aanleiding van onderzoek op aanvraag van minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ChristenUnie). Personeelstekorten hadden een nadelige invloed op zeker honderd van de 152 taken die de autoriteit heeft.

Personeelstekorten en hoge werkdruk hebben hun weerslag bij onder meer de keuring van slachthuizen, het houden van toezicht op schadelijke stoffen in consumentenproducten en juiste etikettering van deze producten. Een van de risico’s van deze tekorten is bijvoorbeeld dat gevaarlijke stoffen in voedsel of andere producten, zoals bacteriën in vlees, niet tijdig opgespoord worden. Ook is de controle op baby- en kinderproducten onvoldoende, met risico’s voor jonge kinderen tot gevolg.

Europese boetes

Deloitte deed onderzoek naar de zeven domeinen waarop de NVWA toeziet: de voedselveiligheid, de productveiligheid, het dierenwelzijn en de diergezondheid, de tabaksontmoediging, de plantgezondheid en natuur en milieu. In Europese wetgeving liggen hiervoor allerlei regels vast, bijvoorbeeld dat bij de controle in een slachthuis een dierenarts aanwezig moet zijn. Naast de risico’s voor volks- en diergezondheid, loopt Nederland ook kans Europese boetes te krijgen voor het niet naleven van de toezichtseisen.

Een belangrijke reden voor het personeelstekort is de „huidige krappe arbeidsmarkt”, aldus minister Schouten. „Het is moeilijk om vacatures tijdig en kwalitatief goed ingevuld te krijgen en medewerkers kunnen pas na een aanvullende opleiding aan de slag als inspecteurs.” Volgens haar vraagt het „tijd en inzet om de grootste risico’s” tegen te gaan. Tot die tijd kan de NVWA sommige opdrachten „minder solide dan gewenst uitvoeren”.