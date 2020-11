Ook het devote Ave Maria is in twee kampen gespleten

‘Maar eh, je kunt ook gewoon niet gaan stemmen, hè!” Er klinkt plots grote paniek door in de stem van Diana O’Hara, wanneer ze hoort dat haar bazin Jenner Guff op Joe Biden gaat stemmen. Een stem op een Democraat: dat is zeldzaam hier in Ave Maria, een op katholieke leest gestichte nieuwbouwenclave in de zuidpunt van Florida. Je rijdt erheen over de Johannes Paulus II-boulevard, die uitkomt op de Annunciatie-ring, waarin een niet te missen kerk van steen, staal en glas is opgetrokken. Het geloof, en dan vooral „bescherming van het ongeboren en onschuldige leven”, zoals O’Hara haar verzet tegen het recht op abortus noemt, komt hier voor veel kiezers op de eerste plek.

Voorafgaand aan de stembusgang van dinsdag was de voorspelling van peilers dat meer vrouwen dan mannen zouden stemmen. En dat ze in sterkere mate voor Biden dan voor Trump zouden kiezen. Mocht de president inderdaad hebben verloren in Florida – een staat die schier onmisbaar is voor zijn herverkiezing – dan zal dat deels komen door gedesillusioneerde vrouwelijke kiezers als Jenner Guff. Na haar stem op Trump in 2016 wil ze weer „rust en fatsoen” in het Witte Huis.

Maar het electoraat is zeker niet perfect gespleten tussen beide seksen. Als Trump heeft gewonnen in Florida of landelijk, dan dankt hij dat óók aan vrouwen als O’Hara, te weten: conservatieve kiezers die grote vrees hebben voor wat Biden ze zal brengen op moreel-ethisch of economisch vlak. Ook velen van hen zeggen moe te zijn na vier jaar in de Trump-achtbaan, maar ze gunnen hem toch een tweede termijn – vanwege zijn economisch beleid of pro-life-standpunt.

De katholieke nieuwbouwenclave Ave Maria werd begin deze eeuw gesticht door de eigenaar van pizzaketen Domino’s en groeit snel. Foto Alex Driehaus

Lees ook dit interview met Watergate-legende Bob Woodward over Donald Trump: ‘Het zijn van die wonderlijke leugens’

Guff niet. Ze is een gelovig christen en stemt haar hele leven al trouw Republikeins. Maar dinsdag zou ze, vertelt ze daags voor de stembusgang, toch echt het vakje voor Joe Biden aankruisen. Voor alle andere posten (van Huis, Senaat tot de lokale sheriff) zal ze ‘gewoon’ op Republikeinse kandidaten stemmen, vertelt ze op het terras van haar lunchroom. „Ik heb een economische opleiding gehad en ik ben ondernemer. Ik weet wat goed is voor mijn land”, verklaart ze

Als dochter van een Afro-Amerikaanse moeder en een Jamaicaans-Britse vader is ze het opgelaaide racisme echter zat. „Natuurlijk had Amerika altijd een rassenprobleem”, weet ze – haar oudoom werd de vorige eeuw gelyncht door de Ku Klux Klan. „Maar vóór Trump waren we niet echt bezig met ras. Nu vroeg mijn dochter [van 11] laatst wat gebeurt, als Trump verliest. ‘Komen de Republikeinen dan hier om zwarte mensen te vermoorden?’ En we hebben bij ons thuis altijd alle zenders op staan: van MSNBC tot Fox News.” Haar kind, wil ze zeggen, is niet gehersenspoeld door een eenzijdig media-dieet.

Geen van beide kandidaten geliefd

De polarisatie in de Amerikaanse samenleving, die na vier jaar Trump tot een kookpunt is gebracht in een zeer verhitte campagne, verdeelt ook Ave Maria. Zo praat het echtpaar-Traegher thuis al tijden niet meer over politiek. Heinz stemt op Biden, Halle op Trump. Op verkiezingsavond zou hij tv gaan kijken en zij „met een deken over mijn hoofd in bed liggen”, vertellen ze nabij de kerk.

De Traeghers zijn het met elkaar eens dat de pandemie verkeerd wordt aangepakt, maar alleen Heinz houdt de president daarvoor verantwoordelijk. „Hij zegt dat het virus vanzelf weggaat. Zelfs als dat waar is, hoeveel mensen moeten er dan nog tot die tijd overlijden?” Halle werpt tegen: „Het heeft niet alleen te maken met onze regering, we zijn ook als volk gewoon verwend, denken allereerst en alleen aan onszelf.”

De Traeghers praten thuis niet meer over politiek. Foto Alex Driehaus

Lees ook: Waarom we misschien op 4 november nog niet weten wie de Amerikaanse verkiezingen heeft gewonnen

Nu ze het toch over politiek hebben, erkent zij: Trump heeft het land niet verenigd tegen het virus. „Zelfs binnen onze kerk zijn twee kampen: mensen die het virus wel serieus nemen, en zij die dat niet doen.” Dat ze evengoed op Trump stemt, komt omdat hij tegen abortus is. „Je moet een afweging maken.”

In dat laatste is ondernemer Charlene Neil maar met moeite geslaagd, vertelt ze op het terras van The Pub & Grill waar zij met twee collega’s luncht. De drie vrouwen zitten in het vastgoed en hen gaat het vanwege de pandemie juist uitstekend: New Yorkers verruilen hun krappe metropool met duizenden voor het ruimere (en zonnigere) Florida. De vrouwen wonen in de suburbs van het nabijgelegen Sarasota en komen in Ave Maria „kijken wat de concurrentie doet”.

Dat het zo goed gaat met hun zaken, maakt dat ze weinig ophebben met Biden, die belastingen voor rijken (inkomen boven 4 ton) wil verhogen. Over Trump zijn ze evenmin enthousiast. „Er is niet echt een kandidaat op wie je zou willen stemmen”, verwoordt Neil de onaantrekkelijke keuze tussen twee witte mannen van in de zeventig. Wie wordt het? „Ik vertel zelfs mijn man niet op wie ik stem”, lacht ze vanachter de spiegelglazen van haar zonnebril.

Jenner Guff stemde Trump, ze wil nu ‘rust en fatsoen’. Foto Alex Driehaus

Bidens degelijkheid is voor veel Amerikanen niet zozeer een zwakte als een kracht. Velen zouden graag een president hebben die je een paar dagen per week kunt negeren, beamen de vrouwen. Neil: „Ik zou dat héérlijk vinden, maar verder is hij niet echt een oplossing. Ik wil zoveel mogelijk huizen verkopen! En hoe links gaat hij echt zijn?”

Vrouwen sterker geraakt door pandemie

Dat vrouwen vaker naar Biden neigen heeft meerdere oorzaken. Er sterven weliswaar meer mannen aan het nieuwe coronavirus, maar vrouwen zijn economisch en maatschappelijk harder geraakt door de recessie die volgde op de lockdowns. Meer verloren hun baan. Vaker moeten zij zorg dragen voor de thuislerende kinderen. Meer staan zij aan de frontlinies van de gezondheidszorg. Vrouwen willen ook vaker een ernstige aanpak van het virus. Een door experts geleide epidemiebestrijding is ook wat Biden belooft, maar in Ave Maria is wetenschap voor menigeen niet per se leidend.

Charlene Neil (midden) is Trump-moe én wantrouwt Biden. Foto Alex Driehaus

Diana O’Hara bijvoorbeeld verloor na de virusuitbraak haar deeltijdbaan. Zij was het die voor de kinderen (zeven en elf) moest zorgen, terwijl haar man doorwerkt. Nu zijn de scholen weer open, maar zij heeft besloten thuis les te geven. „Ik ga mijn kinderen geen proefkonijn laten zijn voor het virus.”

Dat Trump geen wetenschappelijke aanpak kiest, vergroot juist haar vertrouwen in hem. „Hij was natuurlijk een rokkenjager en is twee keer eerder getrouwd geweest. Ik heb het idee dat zijn spirituele leven aan het verbeteren is. En je kunt ook te veel naar wetenschappers luisteren, hè. Behalve dan als je een atheïst bent. Maar ik geloof niet dat hij dat is.”